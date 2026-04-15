На месте массового расстрела польских военнопленных в Катыни открыли выставку «Десять веков польской русофобии»

На территории мемориального комплекса «Катынь» под Смоленском открыта выставка «Десять веков польской русофобии», созданная Российским военно-историческим обществом. Как сообщается на сайте РВИО, бóльшая часть экспозиции посвящена событиям XX века и Второй мировой войны, особое внимание уделяется теме «русофобии в современной Польше».

«Выставка посвящена истории польской русофобии, то есть ненависти элиты польского государства в различные периоды истории к России и русскому народу, и как эта ненависть проявлялась в конкретных действиях. А именно в захвате российской территории, в уничтожении русского, белорусского и малороссийского народов. Выставка призвана напомнить важнейшие уроки истории во взаимоотношениях России и Польши», — рассказывает научный директор РВИО Михаил Мягков.

Мемориальный комплекс «Катынь» был открыт в конце 1990-х годов в память о жертвах политических репрессий в СССР. На территории мемориала находится кладбище, где похоронены более 4400 польских военнопленных офицеров, которых в 1940 году расстреляли сотрудники НКВД. На территории комплекса захоронены также тысячи жителей Смоленской области, казненных в 1930-х годах.

Выставка «Десять веков польской русофобии» ранее работала в Москве — в октябре 2025 года сообщалось о ее открытии на Гоголевском бульваре. The Insider не удалось найти информацию об этой выставке на сайте мемориального комплекса «Катынь».