Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

OIL

97.22

USD

75.23

EUR

88.73

Поддержите нас

Новости

На месте массового расстрела польских военнопленных в Катыни открыли выставку «Десять веков польской русофобии»

The Insider
Фото: РВИО

Available in English

На территории мемориального комплекса «Катынь» под Смоленском открыта выставка «Десять веков польской русофобии», созданная Российским военно-историческим обществом. Как сообщается на сайте РВИО, бóльшая часть экспозиции посвящена событиям XX века и Второй мировой войны, особое внимание уделяется теме «русофобии в современной Польше».

«Выставка посвящена истории польской русофобии, то есть ненависти элиты польского государства в различные периоды истории к России и русскому народу, и как эта ненависть проявлялась в конкретных действиях. А именно в захвате российской территории, в уничтожении русского, белорусского и малороссийского народов. Выставка призвана напомнить важнейшие уроки истории во взаимоотношениях России и Польши», — рассказывает научный директор РВИО Михаил Мягков.

Мемориальный комплекс «Катынь» был открыт в конце 1990-х годов в память о жертвах политических репрессий в СССР. На территории мемориала находится кладбище, где похоронены более 4400 польских военнопленных офицеров, которых в 1940 году расстреляли сотрудники НКВД. На территории комплекса захоронены также тысячи жителей Смоленской области, казненных в 1930-х годах.

Выставка «Десять веков польской русофобии» ранее работала в Москве — в октябре 2025 года сообщалось о ее открытии на Гоголевском бульваре. The Insider не удалось найти информацию об этой выставке на сайте мемориального комплекса «Катынь».

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте