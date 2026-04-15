Более половины сотрудников бывшего Музея ГУЛАГа в Москве уволились после его преобразования в Музей Памяти — СМИ

Фото: «Вёрстка» / Telegram

Больше половины коллектива закрытого московского Музея истории ГУЛАГа отказались от работы в новом Музее Памяти жертв «геноцида советского народа», пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на источник. По его словам, новое руководство пытается сохранить оставшуюся часть сотрудников, предлагая им повышение и улучшенные условия работы.

«Людям, для которых это не просто работа, а дело жизни, переключаться на другую тему непросто. Остаются те, кто отвечает за фонды, потому что их нельзя бросить. Некоторые стараются довести свою работу до конца и уже после этого принимать решение об увольнении. Многие научные сотрудники стали уходить», — рассказал собеседник.

Часть коллектива пока не уходит, так как ищет другую работу, добавил источник. Старая экспозиция демонтирована, в здании в 1-м Самотёчном переулке идет ремонт. Фотографии происходящего внутри накануне опубликовала «Вёрстка». По ее данным, часть коллекции упаковали для транспортировки — куда перевезут экспозицию, неизвестно.

Как ожидается, Музей Памяти откроет двери уже в конце июня. Как пишет издание, руководство сообщило сотрудникам, что в новой экспозиции будут проводить «явные параллели» с «СВО», а основной аудиторией станут дети. Замглавы департамента культуры Москвы Надежда Преподобная не смогла ответить на вопрос одного из сотрудников, будет ли в новой экспозиции затрагиваться тема репрессий и ГУЛАГа.

Работавший с начала нулевых Музей истории ГУЛАГа в середине ноября 2024 года объявил, что приостанавливает работу на неопределенный срок из-за «проблем с пожарной безопасностью». В правозащитном центре «Мемориал» в разговоре с The Insider эти изменения тогда назвали частью «планомерной систематической работы» российских властей по трансформации исторической памяти.  

