Более половины сотрудников бывшего Музея ГУЛАГа в Москве уволились после его преобразования в Музей Памяти — СМИ

Больше половины коллектива закрытого московского Музея истории ГУЛАГа отказались от работы в новом Музее Памяти жертв «геноцида советского народа», пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на источник. По его словам, новое руководство пытается сохранить оставшуюся часть сотрудников, предлагая им повышение и улучшенные условия работы.

«Людям, для которых это не просто работа, а дело жизни, переключаться на другую тему непросто. Остаются те, кто отвечает за фонды, потому что их нельзя бросить. Некоторые стараются довести свою работу до конца и уже после этого принимать решение об увольнении. Многие научные сотрудники стали уходить», — рассказал собеседник.