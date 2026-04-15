Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

OIL

97.22

USD

75.23

EUR

88.73

Поддержите нас

560

 

 

 

 

 

Новости

Российским школьникам рассказали о «новоиспеченных нацистах» в Украине на уроках памяти о «геноциде советского народа»

Иллюстрация к материалу

Уроки «Час памяти „Без срока давности“» начали проводить в российских школах ко дню памяти жертв «геноцида советского народа». Как пишет издание «Агентство», изучавшее методичку для учителей, детям рассказывают о Нюрнбергском трибунале, понятии геноцида, деятельности гестапо и концлагерях. Педагог должен заключить, что «события Второй мировой и борьба с фашизмом до сих пор — актуальная политическая повестка».

Иллюстрация к материалу

Помимо прочего, на уроках рассказывают о Донбассе, который называют «особой территорией для каждого современного россиянина», и вспоминают о мемориале погибшим детям «Аллея ангелов» в Донецке. Ученикам также показывают ролик о приюте для детей в Макеевке Донецкой области. Участие СССР во Второй мировой войне называют «борьбой с международным фашизмом».

«Тогда вместе с немецко-фашистскими захватчиками расстреливали, вешали и пытали советских женщин, детей, стариков нацисты из воинских подразделений, сформированных на территориях Италии, Венгрии, Румынии, Словакии, Финляндии, Хорватии, Бельгии, Испании, Нидерландов, Норвегии, а также добровольцы из Австрии, Дании, Латвии, Польши, Франции, Чехии и Эстонии. По сути, наша страна боролась с международным фашизмом. Боролась и победила. Победила тогда — победит и сейчас», — говорится в методичке.

Уроки проводятся в старших классах, указывается в документе. Однако, как отмечает издание, некоторые школы отчитались о включении их в программу младших и средних классов.

Иллюстрация к материалу

День памяти жертв «геноцида советского народа», который в этом году отмечается впервые, ввели в конце 2025-го. На прошлой неделе Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за отрицание или одобрение «геноцида» и осквернение соответствующих мемориалов. Как рассказывал изданию The Insider адвокат и основатель правозащитного проекта «Первый отдел» Иван Павлов, применение этой нормы, предположительно, можно будет сравнить с уже существующими статьями, которые устанавливают ответственность за слова и высказывания.

Историк Илья Венявкин отмечал, что в профессиональном международном контексте такого понятия, как «геноцид советского народа», не применялось:

«Есть документы, где зафиксировано стремление разных акторов внутри гитлеровского режима уничтожить конкретно евреев или народность рома, либо признать славян неполноценной этнической категорией, которая заслуживает определенного обращения, в том числе жестокого. Но конкретно планов уничтожения всего советского народа просто на основании принадлежности к этой группе — не было».

В феврале стало известно, что московский Музей истории ГУЛАГа переименуют в Музей памяти, а его экспозицию посвятят жертвам «геноцида советского народа» и преступлениям нацистов в годы Второй мировой войны.

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. «Главе полиции я привозил от Могилевича по $50–100 тысяч, Орбану — от $300 тысяч и выше». Исповедь Ласло Ковача, экс-члена ОПГ в Будапеште
  2. Украинский «миддлстрайк». Как ВСУ научились массово бить по целям до 300 км от линии фронта и почему ВС РФ ничего не могут с этим поделать
  3. «Путин сказал мне: хотите вести такой бизнес, ведите его в Израиле» : откровения Павла Дурова из новой биографической книги
  4. «Мы обманули Путина». Арестованный экс-помощник Фургала Тимофеев о разборках мафии, партнерстве с ФСБ и мести Кремля
  5. Прощание с «майскими указами». Почему Россия окончательно отказалась от требований по средним зарплатам для врачей и учителей

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте