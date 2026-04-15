Российским школьникам рассказали о «новоиспеченных нацистах» в Украине на уроках памяти о «геноциде советского народа»

День памяти жертв «геноцида советского народа», который в этом году отмечается впервые, ввели в конце 2025-го. На прошлой неделе Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за отрицание или одобрение «геноцида» и осквернение соответствующих мемориалов. Как рассказывал изданию The Insider адвокат и основатель правозащитного проекта «Первый отдел» Иван Павлов, применение этой нормы, предположительно, можно будет сравнить с уже существующими статьями, которые устанавливают ответственность за слова и высказывания.

Историк Илья Венявкин отмечал, что в профессиональном международном контексте такого понятия, как «геноцид советского народа», не применялось:

«Есть документы, где зафиксировано стремление разных акторов внутри гитлеровского режима уничтожить конкретно евреев или народность рома, либо признать славян неполноценной этнической категорией, которая заслуживает определенного обращения, в том числе жестокого. Но конкретно планов уничтожения всего советского народа просто на основании принадлежности к этой группе — не было».

В феврале стало известно, что московский Музей истории ГУЛАГа переименуют в Музей памяти, а его экспозицию посвятят жертвам «геноцида советского народа» и преступлениям нацистов в годы Второй мировой войны.