Российским школьникам рассказали о «новоиспеченных нацистах» в Украине на уроках памяти о «геноциде советского народа»

Уроки «Час памяти „Без срока давности“» начали проводить в российских школах ко дню памяти жертв «геноцида советского народа». Как пишет издание «Агентство», изучавшее методичку для учителей, детям рассказывают о Нюрнбергском трибунале, понятии геноцида, деятельности гестапо и концлагерях. Педагог должен заключить, что «события Второй мировой и борьба с фашизмом до сих пор — актуальная политическая повестка».
Помимо прочего, на уроках рассказывают о Донбассе, который называют «особой территорией для каждого современного россиянина», и вспоминают о мемориале погибшим детям «Аллея ангелов» в Донецке. Ученикам также показывают ролик о приюте для детей в Макеевке Донецкой области. Участие СССР во Второй мировой войне называют «борьбой с международным фашизмом».
«Тогда вместе с немецко-фашистскими захватчиками расстреливали, вешали и пытали советских женщин, детей, стариков нацисты из воинских подразделений, сформированных на территориях Италии, Венгрии, Румынии, Словакии, Финляндии, Хорватии, Бельгии, Испании, Нидерландов, Норвегии, а также добровольцы из Австрии, Дании, Латвии, Польши, Франции, Чехии и Эстонии. По сути, наша страна боролась с международным фашизмом. Боролась и победила. Победила тогда — победит и сейчас», — говорится в методичке.
Уроки проводятся в старших классах, указывается в документе. Однако, как отмечает издание, некоторые школы отчитались о включении их в программу младших и средних классов.
День памяти жертв «геноцида советского народа», который в этом году отмечается впервые, ввели в конце 2025-го. На прошлой неделе Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за отрицание или одобрение «геноцида» и осквернение соответствующих мемориалов. Как рассказывал изданию The Insider адвокат и основатель правозащитного проекта «Первый отдел» Иван Павлов, применение этой нормы, предположительно, можно будет сравнить с уже существующими статьями, которые устанавливают ответственность за слова и высказывания.
Историк Илья Венявкин отмечал, что в профессиональном международном контексте такого понятия, как «геноцид советского народа», не применялось:
«Есть документы, где зафиксировано стремление разных акторов внутри гитлеровского режима уничтожить конкретно евреев или народность рома, либо признать славян неполноценной этнической категорией, которая заслуживает определенного обращения, в том числе жестокого. Но конкретно планов уничтожения всего советского народа просто на основании принадлежности к этой группе — не было».
В феврале стало известно, что московский Музей истории ГУЛАГа переименуют в Музей памяти, а его экспозицию посвятят жертвам «геноцида советского народа» и преступлениям нацистов в годы Второй мировой войны.