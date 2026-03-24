620

 

 

 

 

 

Госдума приняла закон о наказании за отрицание «геноцида советского народа»

The Insider
Фото: Госдума

Госдума 24 марта приняла во втором и третьем чтении законопроект, вводящий уголовную ответственность за отрицание «геноцида советского народа», а также за посягательства на захоронения и памятники его жертв. Поправки вносятся в статьи об осквернении воинских захоронений и реабилитации нацизма. Это следует из текста принятого закона .

Статья о реабилитации нацизма дополняется нормой, которая прямо относит к уголовно наказуемым деяниям «отрицание факта геноцида советского народа или одобрение геноцида советского народа». За отрицание «геноцида советского народа» будут применяться те же санкции, что и по статье о реабилитации нацизма. В базовом составе это штраф до 3 млн рублей, принудительные работы или лишение свободы на срок до 3 лет. Если же такие действия совершены при отягчающих обстоятельствах — например, с использованием служебного положения, группой лиц или через СМИ и интернет — наказание ужесточается: штраф от 2 до 5 млн рублей либо принудительные работы или лишение свободы на срок до 5 лет.

Одновременно расширяется статья об уничтожении и осквернении воинских захоронений. В нее включают захоронения жертв «геноцида советского народа» и памятники им, а также вводят отдельный состав преступления за их повреждение или осквернение. Максимальное наказание по таким делам — до 5 лет лишения свободы.

Как следует из пояснительной записки, закон направлен на «устранение правового пробела», поскольку в приговоре Нюрнбергского трибунала не использовался термин «геноцид», что затрудняет привлечение к ответственности по действующей статье о реабилитации нацизма . Авторы инициативы также утверждают, что поправки нужны для защиты «исторической памяти» и противодействия ее «искажению».

Закон развивает нормы принятого в 2025 году закона об увековечении памяти жертв «геноцида советского народа» и фактически приравнивает их правовую защиту к защите памяти участников Великой Отечественной войны.

Адвокат правозащитного проекта «Первый отдел» Евгений Смирнов в комментарии The Insider отметил, что применение новой нормы в отсутствие конкретного определения термина будет зависеть от подконтрольных силовикам экспертов:

«Это законопроект — очередной в среди тех, что карает за слова и мнения. Законодатель пытается ввести ответственность за отрицание/одобрение геноцида советского народа, однако сам термин нигде не раскрывается. Что за геноцид, когда был, кем осуществлялся? То, что описано в Нюрнбергском трибунале или другие факты? То есть очередная норма, применение которой будет зависеть от карманных экспертов силовиков.

При этом полагаю, что законопроект не сильно скажется на правоприменительной практике, статья о реабилитации нацизма уже и так с лихвой позволяет привлекать к ответственности за вопросы к действиям советских властей в период войны. Сам же законопроект нахожу скорее пиар-акцией депутатов перед предстоящими выборами с Госдуму».

