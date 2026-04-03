Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

OIL

97.22

USD

75.23

EUR

88.73

Поддержите нас

512

 

 

 

 

 

Новости

Власти отметят День памяти геноцида советского народа наказанием за его отрицание. Свидетельств уничтожения по этому признаку нет — историк

Иллюстрация к материалу

На этой неделе Совет Федерации одобрил закон о введении уголовной ответственности за отрицание «геноцида советского народа». Соответствующее решение верхняя палата парламента приняла на заседании 1 апреля. На прошлой неделе законопроект одобрили в Госдуме, следующий шаг — его подписание президентом. The Insider поговорил с историками и юристами о значении этого закона и возможном правоприменении. 

О чем законопроект

Принятый закон вводит ответственность за «отрицание факта геноцида советского народа или одобрение геноцида советского народа». 

За отрицание «геноцида советского народа» будут применяться те же санкции, что и по статье о реабилитации нацизма — вплоть до пяти лет лишения свободы. Инициатива также расширяет статью об уничтожении и осквернении воинских захоронений, в которой теперь также будут перечислены захоронения жертв «геноцида советского народа». За их повреждение или осквернение максимальное наказание тоже — до 5 лет лишения свободы.

Авторы инициативы, в частности, утверждают, что поправки нужны для защиты «исторической памяти» и противодействия ее «искажению». Закон развивает нормы принятого в 2025 году закона об увековечении памяти жертв «геноцида советского народа». Последний был подписан Владимиром Путиным в конце прошлого года. Он установил 19 апреля «Днем памяти жертв геноцида советского народа».

За что могут привлечь

Применение этой нормы на практике, предположительно, можно будет сравнить с уже существующими статьями, которые устанавливают ответственность за слова и высказывание своего мнения, считает адвокат и основатель правозащитного проекта «Первый отдел» Иван Павлов. По его мнению, правоприменение по этой статье может в принципе и не отличаться от, например, действующей статьи о реабилитации нацизма: 

«Раньше по ней делали, сейчас будет еще одна специальная норма. Можно по той статье, а теперь вот по этой будут судить. Но иногда даже искусственное появление какой-то нормы, которая ничем не обусловлена, требуется просто в силу того, что сейчас репрессивная политика. Надо что-то новое придумывать, потому что к старому уже привыкают. Если люди привыкают к старым репрессивным мерам, то эти меры уже не вызывают страх. То, к чему народ привык, уже не страшно. Поэтому нужны какие-то новые инициативы, которые будут пугать и работать страшилками».

Адвокат «Первого отдела» Евгений Смирнов ранее также отмечал, что ответственность по этой статье будет зависеть «от карманных экспертов силовиков» и их трактовок. Он обращал внимание, что термин «геноцид советского народа» не раскрывается, а сам законопроект называл «пиар-акцией» депутатов перед предстоящими выборами в Госдуму. 

Конкретным поводом для привлечения по новой статье может стать, например, сомнение в целесообразности некоторых действий советских властей во время Великой Отечественной войны, говорит Павлов. В пример он ставит блокаду Ленинграда: 

«Я помню в 2010-е годы была дискуссия, после которой начались проблемы у „Дождя“, когда кто-то там усомнился в правильности удержания блокады и говорили, что лучше было бы сдать город и люди остались бы живы. Тогда была волна негодования, а сейчас кроме волны негодования будет еще возбужденное дело», — говорит правозащитник. 

Невский проспект в блокадном Ленинграде, 1943 год

«Само словосочетание нужно, чтобы создать общность людей, которые его отрицают»

Спор о том, можно ли считать жертв Великой Отечественной войны именно жертвами геноцида, очевидно, политический, а не профессиональный исторический, говорит историк и сооснователь проекта Kronika / Russian Independent Media Archive Илья Венявкин. По словам эксперта, вокруг самого термина «геноцид» уже годами идут споры среди ученых: 

«В профессиональном международном контексте такого понятия, как „геноцид советского народа“, широко не применялось. И даже если такое словосочетание используется, то делают это историки или чиновники, связанные с исторической памятью, которые пишут на русском языке и находятся в России».

Стремление российских чиновников навязать термин «геноцид советского народа» он называет попыткой создать один зонтичный термин — подход, который критикуют в историографии: 

«Вопрос в том, является или не является общностью такая категория, как „советский народ“, и кто ее таковой признавал. Если смотреть на нацистские документы, то там такой логики не просматривается, — объясняет Венявкин. — Есть документы, где зафиксировано стремление разных акторов внутри гитлеровского режима уничтожить конкретно евреев или народность рома, либо признать славян неполноценной этнической категорией, которая заслуживает определенного обращения, в том числе жестокого. Но конкретно планов уничтожения всего советского народа просто на основании принадлежности к этой группе — не было».

По словам Венявкина, само понятие «геноцид» в истории сравнительно новое. Оно появилось в 1948 году, когда ООН приняла Конвенцию о предупреждении геноцида. 

«В этой конвенции идет акцент на уничтожение этнических, расовых и национальных групп. И под это определение подходят акты по уничтожению еврейского населения и населения народности рома. Это акты геноцида, потому что этих людей уничтожали именно за то, что они принадлежат к определенной группе. Советских военнопленных, партизан и гражданское население уничтожали, кажется, не потому, что они принадлежали к группе „советский народ“, а потому, что они мешали планам, оказывали сопротивление и, с точки зрения военного немецкого руководства, заслужили возмездие. Это были преступления против человечности, но они не составляли акта геноцида.

Мы сейчас спорим не о том, уничтожал ли гитлеровский режим гражданское население на территории СССР. Да, уничтожал и делал это в чудовищных масштабах. Спор ведется о том, можно ли эти акты называть геноцидом. При этом само определение геноцида берется из конвенции ООН от 1948 года. Там военнопленные, например, не фигурируют.

Местные жители расчищают завалы после обстрела Киева. Украинская ССР, 1943 год

Фото: Яков Давидзон, 1943

Очевидно, что этот спор политический, а не профессиональный исторический. Это обсуждение появилось не в результате какой-то дискуссии в среде историков, а в результате сознательной политики российского государства, которое с 2020 года стало на разных уровнях продвигать словосочетание „геноцид советского народа“ как отражающее предпочтительный для российской политической власти взгляд на прошлое нашей страны. В каком-то смысле само это словосочетание нужно для того, чтобы создать какую-то общность людей, которые его отрицают. Мне кажется, что людей, которые отрицают жертвы советского народа, нет. А это политический и риторический спор о том, можно ли этих жертв называть жертвами геноцида. 

Теперь же можно демонстрировать, что нынешнее российское государство является наследником политического проекта, который выступает в качестве забытой и обиженной жертвы, с которой обошлись несправедливо. Это публичная история, а не профессиональная. Мы обсуждаем это всё в связи с принятым в России законодательством и мемориальным днем, который был учрежден в прошлом году, а не в связи с какой-то исторической дискуссией», — резюмирует историк. 

Как «геноцид советского народа» уже представляют российские власти 

Концепция «геноцида советского народа» начала развиваться в России с 2020 года с поправками в Конституцию. Последняя тогда закрепила за РФ статус «правопреемника Союза ССР», а также установила, что умаление значения подвига народа при защите Отечества «не допускается». 

С того момента российские суды рассмотрели десятки дел (1, 2) о признании «геноцидом народов СССР» преступлений нацистов в годы ВОВ. С 2021 года в России ежегодно 19 апреля проходит акция «День единых действий в память о геноциде советского народа». Школы в российских регионах к этой дате проводят флешмобы, где детей ставят на колени или выкладывают в форме звезды. 

Одна из акций в российских школах, приуроченная к Дню единых действий в память о геноциде советского народа, 2024 год

Фото: соцсети

В рамках «Разговоров о важном» также проходят тематические уроки, посвященные этой дате, на которых школьникам рассказывают о «геноциде советского народа нацистами и их пособниками», упоминая также о «новых попытках уничтожения мирного населения» на примере якобы военных преступлений Киева на Донбассе. 

В конце декабря 2025-го за 19 апреля официально закрепили дату под названием День памяти жертв геноцида советского народа. Впервые она будет отмечаться в этом году — уже через две недели. 

В преддверии этой даты на сайте российского МИД уже появился тематический раздел «Геноцид советского народа». Пока что это пустая страница, на которой опубликован подписанный Путиным закон об установлении памятной даты и есть ссылки на исторические государственные проекты типа «Без срока давности». Представитель МИД Мария Захарова, впрочем, на этой неделе анонсировала его масштабные обновления и новые рубрики. 

Скриншот раздела «Геноцид советского народа» с сайта МИД

Фото: МИД РФ

Ранее, в феврале, стало известно о переименовании Музея истории ГУЛАГа в Музей памяти. Как говорилось в объявлении на сайте учреждения, его экспозиция теперь будет посвящена именно памяти «жертв геноцида советского народа» и охватит «все этапы военных преступлений нацистов в годы ВОВ». 

Работающий с начала нулевых Музей истории ГУЛАГа в середине ноября 2024 года объявил, что приостанавливает работу на неопределенный срок из-за «проблем с пожарной безопасностью». В правозащитном центре «Мемориал» в разговоре с The Insider эти изменения тогда назвали частью «планомерной систематической работы» российских властей по трансформации исторической памяти. 

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте