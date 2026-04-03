Власти отметят День памяти геноцида советского народа наказанием за его отрицание. Свидетельств уничтожения по этому признаку нет — историк

На этой неделе Совет Федерации одобрил закон о введении уголовной ответственности за отрицание «геноцида советского народа». Соответствующее решение верхняя палата парламента приняла на заседании 1 апреля. На прошлой неделе законопроект одобрили в Госдуме, следующий шаг — его подписание президентом. The Insider поговорил с историками и юристами о значении этого закона и возможном правоприменении.

О чем законопроект

Принятый закон вводит ответственность за «отрицание факта геноцида советского народа или одобрение геноцида советского народа».

За отрицание «геноцида советского народа» будут применяться те же санкции, что и по статье о реабилитации нацизма — вплоть до пяти лет лишения свободы. Инициатива также расширяет статью об уничтожении и осквернении воинских захоронений, в которой теперь также будут перечислены захоронения жертв «геноцида советского народа». За их повреждение или осквернение максимальное наказание тоже — до 5 лет лишения свободы.

Авторы инициативы, в частности, утверждают, что поправки нужны для защиты «исторической памяти» и противодействия ее «искажению». Закон развивает нормы принятого в 2025 году закона об увековечении памяти жертв «геноцида советского народа». Последний был подписан Владимиром Путиным в конце прошлого года. Он установил 19 апреля «Днем памяти жертв геноцида советского народа».

За что могут привлечь

Применение этой нормы на практике, предположительно, можно будет сравнить с уже существующими статьями, которые устанавливают ответственность за слова и высказывание своего мнения, считает адвокат и основатель правозащитного проекта «Первый отдел» Иван Павлов. По его мнению, правоприменение по этой статье может в принципе и не отличаться от, например, действующей статьи о реабилитации нацизма:

«Раньше по ней делали, сейчас будет еще одна специальная норма. Можно по той статье, а теперь вот по этой будут судить. Но иногда даже искусственное появление какой-то нормы, которая ничем не обусловлена, требуется просто в силу того, что сейчас репрессивная политика. Надо что-то новое придумывать, потому что к старому уже привыкают. Если люди привыкают к старым репрессивным мерам, то эти меры уже не вызывают страх. То, к чему народ привык, уже не страшно. Поэтому нужны какие-то новые инициативы, которые будут пугать и работать страшилками».

Адвокат «Первого отдела» Евгений Смирнов ранее также отмечал, что ответственность по этой статье будет зависеть «от карманных экспертов силовиков» и их трактовок. Он обращал внимание, что термин «геноцид советского народа» не раскрывается, а сам законопроект называл «пиар-акцией» депутатов перед предстоящими выборами в Госдуму.

Конкретным поводом для привлечения по новой статье может стать, например, сомнение в целесообразности некоторых действий советских властей во время Великой Отечественной войны, говорит Павлов. В пример он ставит блокаду Ленинграда: