Власти отметят День памяти геноцида советского народа наказанием за его отрицание. Свидетельств уничтожения по этому признаку нет — историк

На этой неделе Совет Федерации одобрил закон о введении уголовной ответственности за отрицание «геноцида советского народа». Соответствующее решение верхняя палата парламента приняла на заседании 1 апреля. На прошлой неделе законопроект одобрили в Госдуме, следующий шаг — его подписание президентом. The Insider поговорил с историками и юристами о значении этого закона и возможном правоприменении.
О чем законопроект
Принятый закон вводит ответственность за «отрицание факта геноцида советского народа или одобрение геноцида советского народа».
За отрицание «геноцида советского народа» будут применяться те же санкции, что и по статье о реабилитации нацизма — вплоть до пяти лет лишения свободы. Инициатива также расширяет статью об уничтожении и осквернении воинских захоронений, в которой теперь также будут перечислены захоронения жертв «геноцида советского народа». За их повреждение или осквернение максимальное наказание тоже — до 5 лет лишения свободы.
Авторы инициативы, в частности, утверждают, что поправки нужны для защиты «исторической памяти» и противодействия ее «искажению». Закон развивает нормы принятого в 2025 году закона об увековечении памяти жертв «геноцида советского народа». Последний был подписан Владимиром Путиным в конце прошлого года. Он установил 19 апреля «Днем памяти жертв геноцида советского народа».
За что могут привлечь
Применение этой нормы на практике, предположительно, можно будет сравнить с уже существующими статьями, которые устанавливают ответственность за слова и высказывание своего мнения, считает адвокат и основатель правозащитного проекта «Первый отдел» Иван Павлов. По его мнению, правоприменение по этой статье может в принципе и не отличаться от, например, действующей статьи о реабилитации нацизма:
«Раньше по ней делали, сейчас будет еще одна специальная норма. Можно по той статье, а теперь вот по этой будут судить. Но иногда даже искусственное появление какой-то нормы, которая ничем не обусловлена, требуется просто в силу того, что сейчас репрессивная политика. Надо что-то новое придумывать, потому что к старому уже привыкают. Если люди привыкают к старым репрессивным мерам, то эти меры уже не вызывают страх. То, к чему народ привык, уже не страшно. Поэтому нужны какие-то новые инициативы, которые будут пугать и работать страшилками».
Адвокат «Первого отдела» Евгений Смирнов ранее также отмечал, что ответственность по этой статье будет зависеть «от карманных экспертов силовиков» и их трактовок. Он обращал внимание, что термин «геноцид советского народа» не раскрывается, а сам законопроект называл «пиар-акцией» депутатов перед предстоящими выборами в Госдуму.
Конкретным поводом для привлечения по новой статье может стать, например, сомнение в целесообразности некоторых действий советских властей во время Великой Отечественной войны, говорит Павлов. В пример он ставит блокаду Ленинграда:
«Я помню в 2010-е годы была дискуссия, после которой начались проблемы у „Дождя“, когда кто-то там усомнился в правильности удержания блокады и говорили, что лучше было бы сдать город и люди остались бы живы. Тогда была волна негодования, а сейчас кроме волны негодования будет еще возбужденное дело», — говорит правозащитник.
«Само словосочетание нужно, чтобы создать общность людей, которые его отрицают»
Спор о том, можно ли считать жертв Великой Отечественной войны именно жертвами геноцида, очевидно, политический, а не профессиональный исторический, говорит историк и сооснователь проекта Kronika / Russian Independent Media Archive Илья Венявкин. По словам эксперта, вокруг самого термина «геноцид» уже годами идут споры среди ученых:
«В профессиональном международном контексте такого понятия, как „геноцид советского народа“, широко не применялось. И даже если такое словосочетание используется, то делают это историки или чиновники, связанные с исторической памятью, которые пишут на русском языке и находятся в России».
Стремление российских чиновников навязать термин «геноцид советского народа» он называет попыткой создать один зонтичный термин — подход, который критикуют в историографии:
«Вопрос в том, является или не является общностью такая категория, как „советский народ“, и кто ее таковой признавал. Если смотреть на нацистские документы, то там такой логики не просматривается, — объясняет Венявкин. — Есть документы, где зафиксировано стремление разных акторов внутри гитлеровского режима уничтожить конкретно евреев или народность рома, либо признать славян неполноценной этнической категорией, которая заслуживает определенного обращения, в том числе жестокого. Но конкретно планов уничтожения всего советского народа просто на основании принадлежности к этой группе — не было».
По словам Венявкина, само понятие «геноцид» в истории сравнительно новое. Оно появилось в 1948 году, когда ООН приняла Конвенцию о предупреждении геноцида.
«В этой конвенции идет акцент на уничтожение этнических, расовых и национальных групп. И под это определение подходят акты по уничтожению еврейского населения и населения народности рома. Это акты геноцида, потому что этих людей уничтожали именно за то, что они принадлежат к определенной группе. Советских военнопленных, партизан и гражданское население уничтожали, кажется, не потому, что они принадлежали к группе „советский народ“, а потому, что они мешали планам, оказывали сопротивление и, с точки зрения военного немецкого руководства, заслужили возмездие. Это были преступления против человечности, но они не составляли акта геноцида.
Мы сейчас спорим не о том, уничтожал ли гитлеровский режим гражданское население на территории СССР. Да, уничтожал и делал это в чудовищных масштабах. Спор ведется о том, можно ли эти акты называть геноцидом. При этом само определение геноцида берется из конвенции ООН от 1948 года. Там военнопленные, например, не фигурируют.
Очевидно, что этот спор политический, а не профессиональный исторический. Это обсуждение появилось не в результате какой-то дискуссии в среде историков, а в результате сознательной политики российского государства, которое с 2020 года стало на разных уровнях продвигать словосочетание „геноцид советского народа“ как отражающее предпочтительный для российской политической власти взгляд на прошлое нашей страны. В каком-то смысле само это словосочетание нужно для того, чтобы создать какую-то общность людей, которые его отрицают. Мне кажется, что людей, которые отрицают жертвы советского народа, нет. А это политический и риторический спор о том, можно ли этих жертв называть жертвами геноцида.
Теперь же можно демонстрировать, что нынешнее российское государство является наследником политического проекта, который выступает в качестве забытой и обиженной жертвы, с которой обошлись несправедливо. Это публичная история, а не профессиональная. Мы обсуждаем это всё в связи с принятым в России законодательством и мемориальным днем, который был учрежден в прошлом году, а не в связи с какой-то исторической дискуссией», — резюмирует историк.
Как «геноцид советского народа» уже представляют российские власти
Концепция «геноцида советского народа» начала развиваться в России с 2020 года с поправками в Конституцию. Последняя тогда закрепила за РФ статус «правопреемника Союза ССР», а также установила, что умаление значения подвига народа при защите Отечества «не допускается».
С того момента российские суды рассмотрели десятки дел (1, 2) о признании «геноцидом народов СССР» преступлений нацистов в годы ВОВ. С 2021 года в России ежегодно 19 апреля проходит акция «День единых действий в память о геноциде советского народа». Школы в российских регионах к этой дате проводят флешмобы, где детей ставят на колени или выкладывают в форме звезды.
В рамках «Разговоров о важном» также проходят тематические уроки, посвященные этой дате, на которых школьникам рассказывают о «геноциде советского народа нацистами и их пособниками», упоминая также о «новых попытках уничтожения мирного населения» на примере якобы военных преступлений Киева на Донбассе.
В конце декабря 2025-го за 19 апреля официально закрепили дату под названием День памяти жертв геноцида советского народа. Впервые она будет отмечаться в этом году — уже через две недели.
В преддверии этой даты на сайте российского МИД уже появился тематический раздел «Геноцид советского народа». Пока что это пустая страница, на которой опубликован подписанный Путиным закон об установлении памятной даты и есть ссылки на исторические государственные проекты типа «Без срока давности». Представитель МИД Мария Захарова, впрочем, на этой неделе анонсировала его масштабные обновления и новые рубрики.
Ранее, в феврале, стало известно о переименовании Музея истории ГУЛАГа в Музей памяти. Как говорилось в объявлении на сайте учреждения, его экспозиция теперь будет посвящена именно памяти «жертв геноцида советского народа» и охватит «все этапы военных преступлений нацистов в годы ВОВ».
Работающий с начала нулевых Музей истории ГУЛАГа в середине ноября 2024 года объявил, что приостанавливает работу на неопределенный срок из-за «проблем с пожарной безопасностью». В правозащитном центре «Мемориал» в разговоре с The Insider эти изменения тогда назвали частью «планомерной систематической работы» российских властей по трансформации исторической памяти.