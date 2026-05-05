В Якутске на месте мемориала ссыльным полякам установят памятник участнику «СВО». Его бригаду обвиняют в военных преступлениях

Юлия Бочкарева / ТАСС

В центре Якутска установят памятник участнику войны против Украины Дмитрию Егорову, который погиб в 2023 году, сообщил главный архитектор города Семен Сергеев. По его словам, на площади на пересечении улиц Пояркова и Курашова уже завершаются бетонные работы и облицовка:

«Сейчас готовим площадку, само основание для памятника. Контракт на эти работы заключен еще в прошлом году. Бетонные работы и облицовка завершаются. Памятник уже изготовлен в Красноярске на внебюджетные средства, сейчас решается вопрос по его выкупу и доставке. Как только его доставят, мы сразу же его установим».

Ранее на этом месте находился мемориал полякам, которые стали жертвами ссылок XVII–XIX веков и репрессий XX века. В сентябре 2023 года комплекс вывезли, а незадолго до этого с памятника пропали информационные таблички. 

SD Новости Якутии / Telegram

C памятника ссыльным полякам в Якутске пропали информационные таблички.
Информационные таблички на памятнике ссыльным полякам в Якутске до снятия.
В департаменте по охране объектов культурного наследия Якутии тогда сказали, что мемориал не входил в госреестр памятников истории и культуры. Ранее подобные памятники демонтировали в Иркутской области и Пермском крае.

В конце 2023 года Владимир Путин посмертно присвоил Дмитрию Егорову, который ушел на войну в первый год войны, звание Героя России. Как утверждают российские власти, он сорвал атаку ВСУ близ села Новомайорское в Донецкой области. Егоров служил в стрелковом батальоне 155-й гвардейской отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота.

Бригада участвовала в боях в Киевской области в первые недели вторжения. Украинские власти связывают подразделение с военными преступлениями в Буче, Ирпене и Гостомеле. В конце марта 2022 года украинская разведка опубликовала список военнослужащих этой бригады, которых считает причастными к преступлениям, заявив, что как минимум трое из них напрямую участвовали в убийствах мирных жителей. Кроме того, как писал The Insider, военнослужащие бригады могли быть причастны к обезглавливанию украинских военнопленных.

Подразделение понесло значительные потери за время войны. Речь идет примерно о 2400 убитых и раненых из примерно 3000 военнослужащих с 2022 года. Такую цифру приводила «Русская служба Би-би-си» в документальном фильме 2024 года. В марте 2022-го Путин присвоил бригаде почетное наименование «гвардейская». В конце 2025-го бригаду переформировали в 55-ю гвардейскую дивизию морской пехоты.

