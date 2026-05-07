Суд рассекретил предсмертную записку Эпштейна, семь лет пролежавшую в деле его сокамерника

Записку обнаружил сокамерник финансиста Николас Тартальоне в июле 2019 года, после того как Эпштейна нашли без сознания с куском ткани на шее. По словам Тартальоне, листок желтой бумаги, вырванный из блокнота, лежал в графическом романе. Эпштейн тогда выжил, но несколько недель спустя был найден мертвым в нью-йоркском следственном изоляторе «Метрополитен». Медицинская экспертиза Нью-Йорка признала его смерть самоубийством.

Документ рассекретил судья Кеннет Карас по ходатайству NYT, поданному неделей раньше. Издание отмечает, что записки не оказалось в массиве из миллионов страниц по делу Эпштейна, опубликованном Минюстом США, — ведомство заявило, что вовсе не было о ней осведомлено. В материалах суда указано, что адвокаты Тартальоне подтвердили подлинность записки, хотя метод проверки не раскрывается. Оригинал документа поступил на хранение в суд в мае 2021 года.

Тартальоне, бывший полицейский из штата Нью-Йорк, сидел вместе с Эпштейном в ожидании суда по делу об убийстве четверых человек. В 2023 году его приговорили к четырем пожизненным срокам, в то время как он отрицал вину и обжаловал приговор. Прокуратура Манхэттена не возражала против рассекречивания, указав в письме суду на «значительный общественный интерес к обстоятельствам смерти Эпштейна».

В марте Минюст США опубликовал ранее не обнародованные материалы ФБР по делу Эпштейна, в которых содержатся показания женщины, обвинявшей Дональда Трампа в сексуальных преступлениях, — агенты допрашивали ее четыре раза в 2019 году.