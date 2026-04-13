Суд отклонил иск Трампа к The Wall Street Journal о клевете из-за открытки для Джеффри Эпштейна

Федеральный суд в США отклонил иск Дональда Трампа к газете The Wall Street Journal о клевете. Поводом для разбирательства стала публикация об открытке, подписанной Трампом и адресованной Джеффри Эпштейну, сообщает Reuters.

Речь идет о поздравительной открытке 2003 года, которая, по данным WSJ, входила в альбом к 50-летию Эпштейна. В статье утверждалось, что на ней была подпись Трампа, рисунок обнаженной женщины, выполненный маркером, и текст поздравления с намеком на «общие секреты». Сам Трамп настаивал, что документ является поддельным, заявляя, что «не рисует женщин» и не писал подобных текстов.

Иск был подан в июле 2025 года. В нем, помимо газеты, ответчиками указаны ее издатель — компания Dow Jones & Company — а также журналисты, подготовившие публикацию. По данным Reuters, сумма требований составляет не менее $10 млрд.

Позднее демократы в Конгрессе США опубликовали копию открытки, заявив, что получили ее из материалов, связанных с делом Эпштейна. Несмотря на это, юристы Трампа продолжили утверждать, что документ фальшивый, а редакция WSJ не представила доказательств его подлинности до публикации.

Судья Даррин Гейлс, рассматривавший дело, указал, что Трамп не смог доказать наличие «злого умысла» со стороны издания — обязательного критерия по делам о клевете для публичных фигур. Он отметил, что журналисты обратились к Трампу за комментарием до публикации и включили его позицию в материал, что позволяет читателям самостоятельно оценить ситуацию. При этом суд не рассматривал вопрос о достоверности самой открытки.

В компании Dow Jones & Company заявили, что удовлетворены решением суда и «поддерживают надежность и точность» публикаций WSJ. Ранее в издании также предупреждали, что иск может создать «охлаждающий эффект» для свободы слова.

Суд оставил Трампу возможность подать исправленный иск до 27 апреля. Сам Дональд Трамп в социальной сети Truth Social заявил, что не считает это поражением: по его словам, суд не прекратил дело, а предложил его переформулировать. «Это не прекращение, а рекомендация к повторной подаче, и мы подадим обновленный иск не позднее 27 апреля», — написал он.

Джеффри Эпштейн был арестован по обвинению в торговле несовершеннолетними для сексуальной эксплуатации и умер в тюрьме в 2019 году. Его смерть была признана самоубийством.