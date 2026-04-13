Суд отклонил иск Трампа к The Wall Street Journal о клевете из-за открытки для Джеффри Эпштейна

The Insider
Фото: Getty Images

Федеральный суд в США отклонил иск Дональда Трампа к газете The Wall Street Journal о клевете. Поводом для разбирательства стала публикация об открытке, подписанной Трампом и адресованной Джеффри Эпштейну, сообщает Reuters.

Речь идет о поздравительной открытке 2003 года, которая, по данным WSJ, входила в альбом к 50-летию Эпштейна. В статье утверждалось, что на ней была подпись Трампа, рисунок обнаженной женщины, выполненный маркером, и текст поздравления с намеком на «общие секреты». Сам Трамп настаивал, что документ является поддельным, заявляя, что «не рисует женщин» и не писал подобных текстов.

Иск был подан в июле 2025 года. В нем, помимо газеты, ответчиками указаны ее издатель — компания Dow Jones & Company — а также журналисты, подготовившие публикацию. По данным Reuters, сумма требований составляет не менее $10 млрд.

Позднее демократы в Конгрессе США опубликовали копию открытки, заявив, что получили ее из материалов, связанных с делом Эпштейна. Несмотря на это, юристы Трампа продолжили утверждать, что документ фальшивый, а редакция WSJ не представила доказательств его подлинности до публикации.

Судья Даррин Гейлс, рассматривавший дело, указал, что Трамп не смог доказать наличие «злого умысла» со стороны издания — обязательного критерия по делам о клевете для публичных фигур. Он отметил, что журналисты обратились к Трампу за комментарием до публикации и включили его позицию в материал, что позволяет читателям самостоятельно оценить ситуацию. При этом суд не рассматривал вопрос о достоверности самой открытки.

В компании Dow Jones & Company заявили, что удовлетворены решением суда и «поддерживают надежность и точность» публикаций WSJ. Ранее в издании также предупреждали, что иск может создать «охлаждающий эффект» для свободы слова.

Суд оставил Трампу возможность подать исправленный иск до 27 апреля. Сам Дональд Трамп в социальной сети Truth Social заявил, что не считает это поражением: по его словам, суд не прекратил дело, а предложил его переформулировать. «Это не прекращение, а рекомендация к повторной подаче, и мы подадим обновленный иск не позднее 27 апреля», — написал он.

Джеффри Эпштейн был арестован по обвинению в торговле несовершеннолетними для сексуальной эксплуатации и умер в тюрьме в 2019 году. Его смерть была признана самоубийством.

Статьи по теме

Популярное

  1. «Главе полиции я привозил от Могилевича по $50–100 тысяч, Орбану — от $300 тысяч и выше». Исповедь Ласло Ковача, экс-члена ОПГ в Будапеште
  2. Украинский «миддлстрайк». Как ВСУ научились массово бить по целям до 300 км от линии фронта и почему ВС РФ ничего не могут с этим поделать
  3. «Путин сказал мне: хотите вести такой бизнес, ведите его в Израиле» : откровения Павла Дурова из новой биографической книги
  4. «Мы обманули Путина». Арестованный экс-помощник Фургала Тимофеев о разборках мафии, партнерстве с ФСБ и мести Кремля
  5. Прощание с «майскими указами». Почему Россия окончательно отказалась от требований по средним зарплатам для врачей и учителей

