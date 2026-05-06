Pussy Riot и FEMEN провели акцию протеста перед российским павильоном на Венецианской биеннале

Российский павильон открылся 6 мая и проработает до 8-го. Там представлен музыкальный проект «Дерево укоренено в небе», в котором участвуют музыканты из России, Аргентины, Бразилии, Мали и Мексики. В дни работы биеннале, с 9 мая по 22 ноября, российский павильон будет закрыт для публики, записи выступления будут показываться на больших экранах снаружи.

Еврокомиссия направила правительству Италии и организаторам биеннале письма, в которых указала, что рассматривает участие России как нарушение санкций Евросоюза, а именно, нарушение запрета на «предоставление услуг» российским властям, сообщила FT.

30 апреля Международное жюри 61-й Венецианской биеннале в полном составе подало в отставку. Незадолго до этого члены жюри предлагали лишить возможности претендовать на главные награды — «Золотого» и «Серебряного льва» — участников из стран, лидеры которых обвиняются МУС в преступлениях против человечности. Такими странами являются Россия и Израиль.