Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

74.8

EUR

88.64

OIL

97.22

Поддержите нас

387

 

 

 

 

 

Новости

Трамп объявил о повышении пошлин на автомобили из ЕС до 25%, обвинив Брюссель в несоблюдении еще не вступившего в силу торгового соглашения

The Insider
Фото: Anadolu Agency

Дональд Трамп заявил о планах повысить тарифы на автомобили и грузовики из Европейского союза до 25%. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social, утверждая, что ЕС «не соблюдает полностью согласованную торговую сделку». При этом Трамп не уточнил, какие именно положения соглашения, по его мнению, нарушает европейская сторона.

Речь идет о торговом договоре между США и ЕС, согласованном в 2025 году и частично продвинутом в 2026-м. Он предполагает отмену европейских пошлин на американские промышленные товары и устанавливает потолок тарифов на большинство продукции из ЕС на уровне 15%. Ряд деловых изданий отмечал, что эти параметры распространяются и на автомобили.

Таким образом, объявленные Трампом меры означают возможное повышение пошлин с 15% до 25%, то есть выше уровня, предусмотренного договоренностями. При этом соглашение до сих пор не вступило в силу окончательно: Европарламент одобрил его с поправками, согласно которым документ начнет действовать только после выполнения обязательств США и завершения процедур ратификации в странах ЕС.

Американист Ян Веселов в разговоре с The Insider отметил, что автомобильные пошлины остаются одним из немногих инструментов давления, доступных Белому дому:

«Автомобильные пошлины — один из немногих тарифных инструментов, который остался у Белого дома после решения Верховного суда, который признал часть тарифов Дональда Трампа незаконными. Поэтому американский президент решил ими воспользоваться.

Я подозреваю, причина в том, что не реализовались обещания по многомиллиардным инвестициям европейских стран в американскую экономику, о которых Трамп с помпой заявлял после того, как было согласовано торговое соглашение между США и Европейским Союзом. <...> Там были заявлены огромные суммы, и с самого начала было очевидно, что это нереализуемые планы. То есть ни европейский бизнес, ни европейские страны напрямую инвестировать такие деньги в Соединенные штаты не готовы, особенно сейчас, на фоне состояния экономики.

Поэтому, скорее всего, это будет прелюдия к новым переговорам, если европейцы на них согласятся. Но сейчас есть ощущение, что такого желания у европейских стран все меньше и меньше, потому что все больше растет количество конфликтных точек в отношениях между США и Европейским Союзом. Поэтому я думаю, что конфликт этот в том или ином виде будет продолжаться, но не факт, что в резкой форме».

Ранее Еврокомиссия указывала, что американские тарифные меры уже выходят за рамки согласованного потолка в 15% — в частности, за счет суммирования с другими пошлинами. На этом фоне Брюссель приостанавливал продвижение соглашения и требовал от Вашингтона разъяснений. В ЕС также не исключали ответные меры, включая ограничения против американских компаний, в случае дальнейшей эскалации.

Трамп, в свою очередь, вновь увязал тарифную политику с переносом производства в США. Он заявил, что автомобили, выпускаемые на американских заводах, не будут облагаться пошлинами, и подчеркнул рост инвестиций в автопром внутри страны. Подобная риторика уже использовалась им ранее как инструмент давления на зарубежных производителей.

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте