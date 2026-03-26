Европарламент после нескольких месяцев задержек ратифицировал торговое соглашение с США

Европейский парламент проголосовал в пользу торгового соглашения с Вашингтоном, открывая путь к ратификации долго откладывавшегося договора, пишет Bloomberg. Он предполагает отмену европейских пошлин на американские промышленные товары и фиксирует потолок тарифов на большинство продукции из ЕС на уровне 15%.

Договор был согласован еще прошлым летом в ходе личной встречи Дональда Трампа и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Шотландии. Ратификацию с тех пор раз за разом откладывали: сначала из-за угроз Трампа захватить Гренландию, затем — после того, как Верховный суд США отменил глобальные «взаимные» пошлины, породив новую волну неопределенности. Вашингтон всё настойчивее добивался от Брюсселя выполнения договоренностей.

Перед голосованием депутаты внесли в текст поправки, призванные снять накопившиеся опасения. Первая из них обязывает отложить вступление соглашения в силу до тех пор, пока США не выполнят взятые на себя обязательства. Вторая устанавливает, что договор автоматически утрачивает силу в марте 2028 года, если стороны не договорятся о его продлении. Согласовывать окончательный текст с учетом этих поправок теперь предстоит совместно с государствами — членами ЕС. После голосования американский посол при ЕС Эндрю Пуздер приветствовал принятое решение, призвав Брюссель поскорее завершить оставшиеся процедуры.

Однако, как отмечается, проблемные вопросы остаются. ЕС рассчитывает добиться от Вашингтона снижения 50-процентной пошлины на продукцию из стали и алюминия, распространенной на сотни европейских товаров. Кроме того, Брюссель следит за американскими расследованиями в отношении крупных торговых партнеров, включая страны ЕС и Китай. Их результаты могут обернуться введением новых тарифов, хотя США пообещали соблюдать условия сделки. По данным Bloomberg, Германия на случай очередного обострения уже прорабатывает ответные меры — в частности, возможные ограничения против американских технологических компаний, связанных с Белым домом.

Ранее Еврокомиссия установила, что новая глобальная пошлина Трампа суммируется с уже действующими тарифами и в итоге превышает 15-процентный потолок, зафиксированный в торговом соглашении — в частности по сыру, маслу, пластику, текстилю и химической продукции. Европарламент тогда приостановил работу по ратификации соглашения, потребовав разъяснений по новой тарифной политике.