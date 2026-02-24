Новые тарифы Трампа нарушают потолок торгового соглашения ЕС с США — Еврокомиссия

Еврокомиссия установила, что новая глобальная пошлина Дональда Трампа суммируется с уже действующими тарифами и в итоге превышает 15-процентный потолок, зафиксированный в торговом соглашении между ЕС и США. Как пишет Bloomberg, речь идет о сыре, масле, пластике, текстиле и химической продукции.

После того как Верховный суд США признал незаконным использование Трампом закона о чрезвычайных экономических полномочиях для введения так называемых взаимных тарифов, президент объявил о новой глобальной пошлине в 10%, которую затем поднял до 15%. Новый тариф действует в течение пяти месяцев. Глава торгового комитета Европарламента Бернд Ланге сообщил, что Еврокомиссия уведомила законодателей о суммировании новой пошлины с уже существующими — это и создает проблему нарушения потолка.

Торговое соглашение между ЕС и США было заключено летом 2025 года Трампом и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Оно предусматривает 15-процентный тариф на большинство европейских товаров, поставляемых в США, и одновременно снимает пошлины с американских промышленных товаров, идущих в ЕС. При этом 50-процентные тарифы на европейскую сталь и алюминий сохраняются. Брюссель согласился на это неравноправное соглашение, рассчитывая избежать полномасштабной торговой войны и сохранить поддержку Вашингтона по вопросам безопасности, прежде всего в контексте Украины.

Европарламент в понедельник приостановил законодательную работу по ратификации соглашения, потребовав ясности относительно новой тарифной политики США. Торговый комиссар ЕС Марош Шефчович на выходных провел переговоры с торговым представителем США Джеймисоном Григом и министром торговли Говардом Лутником, а затем доложил о результатах европейским законодателям и послам стран — членов ЕС. По его словам, для согласования деталей новой торговой политики может понадобиться переходный период сроком до четырех месяцев.

Отмечается, что неопределенности добавляет и то, что администрация Трампа готовит отдельный пакет тарифов на основании раздела 232 Закона о торговле — со ссылкой на соображения национальной безопасности. Глава евродипломатии Кая Каллас в комментарии для издания отметила:

«Когда мы договаривались об этой торговой сделке, одним из аргументов была стабильность для наших компаний. Предсказуемость — это ценность, и ее снова нет».

