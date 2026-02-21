Трамп обещал поднять пошлины на импорт в США для всех стран с 10% до 15%

Президент США Дональд Трамп объявил о повышении тарифа на импорт в США для всех стран с 10 до 15%. Об этом сообщает Reuters. Ранее Верховный суд шестью голосами против трех признал незаконными масштабные глобальные тарифы Трампа, введенные на основании Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), после чего Трамп пообещал ввести общий базовый тариф в размере 10%.

«Я, как Президент Соединенных Штатов Америки, немедленно увеличу всемирную пошлину в 10% на товары из стран, многие из которых на протяжении десятилетий „обирали“ США без возмездия (пока я не пришел!), до полностью допустимого и юридически проверенного уровня в 15%. В течение следующих нескольких месяцев администрация Трампа определит и введет новые, юридически допустимые тарифы, которые продолжат наш чрезвычайно успешный процесс „Сделаем Америку снова великой“ — ВЕЛИЧЕСТВЕННОЙ, КАК НИКОГДА РАНЬШЕ!!!» — написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.

Раздел 122 Закона о торговле 1974 года, которым воспользовался Трамп, позволяет президенту вводить пошлины в размере до 15% сроком до 150 дней в отношении любых стран при наличии «крупных и серьезных» проблем с платежным балансом. Закон не требует проведения расследований и не предусматривает иных процедурных ограничений, однако ранее ни один президент США не применял его. Продление действия пошлин после 150 дней должен согласовать Конгресс.