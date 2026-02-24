FedEx подала иск к правительству США с требованием «полного возмещения» уплаченных таможенных пошлин

Логистическая компания FedEx подала в суд на правительство США с требованием полностью возместить пошлины, уплаченные с момента их введения президентом Дональдом Трампом. Об этом пишут агентство Reuters и газета Financial Times. На прошлой неделе Верховный суд США признал незаконными большинство тарифов, американская таможня перестанет взимать их с 24 февраля.

FedEx стала первой крупной американской компанией, которая решила судиться с американским правительством после того, как на прошлой неделе большинство тарифов, введенных Трампом, были признаны незаконными. Большинством голосов суд тогда постановил, что Трамп превысил полномочия, вводя «взаимные» тарифы по Закону о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) и отдельные целевые пошлины.

Верховный суд, однако, не определил, в какой мере импортеры имеют право на возврат уже уплаченных пошлин. Решение этого вопроса передали нижестоящей инстанции. По оценкам, если возврат будет разрешен в полном объеме, его сумма может составить до $170 млрд — более половины всех доходов, которые принесли тарифы Трампа.

Как отмечает агентство Reuters, после признания тарифов Трампа незаконными юристы ожидают поток подобных исков с целью взыскания миллиардов долларов.

FedEx выступала в качестве импортера товаров, подпадающих под действие таможенных пошлин, которые администрация Трампа обосновывала действием IEEPA. Иск направлен в суд по международной торговле США.

Компания требует от правительств США полного возмещения всех пошлин, которые были уплачены в соответствии с IEEPA. Сумма претензий FedEx неизвестна. Ответчиками по иску названы Таможенная и пограничная служба США, ее комиссар Родни Скотт, а также Соединенные Штаты Америки.

