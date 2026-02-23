Таможня США с 24 февраля перестанет взимать введенные Трампом пошлины на импорт, которые Верховный суд признал незаконными

Таможенно-пограничная служба США (U.S. Customs and Border Protection, CBP) объявила, что 24 февраля перестанет взимать пошлины на импорт, которые Верховный суд признал незаконными еще 20 февраля. Как передает Reuters, ведомство уведомило через свою систему обмена сообщениями Cargo Systems Messaging Service (CSMS), что коды пошлин будут деактивированы.

Таможня не объяснила, почему продолжала взимать пошлины в течение нескольких дней после решения Верховного суда. О возврате незаконно взысканных средств импортерам в сообщении CBP также не упоминается.

Согласно оценке экономистов из Уортонской школы бизнеса Пенсильванского университета, пошлины, введенные президентом Дональдом Трампом в соответствии с Законом о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) и признанные незаконными Верховным судом, приносили в бюджет более $500 млн. Общая сумма, потенциально подлежащая возврату импортерам, оценивается в $175 млрд.

20 февраля Верховный суд США постановил, что у президента недостаточно полномочий для введения пошлин на импорт в соответствии с законом IEEPA. Решение было принято шестью голосами против трех. Трамп назвал это решение «позором» и заявил, что Верховный суд действует в интересах иностранных государств.

В тот же день Трамп объявил о введении глобальной пошлины в 10% сроком на 150 дней. По словам президента, новые пошлины взамен отмененных судом будут приняты на основании Раздела 122 Закона о торговле 1974 года и будут применяться сверх уже действующих тарифов. Раздел 122 позволяет президенту вводить пошлины в размере до 15% сроком до 150 дней в отношении любых стран при наличии «крупных и серьезных» проблем с платежным балансом.

21 февраля Трамп объявил, что повысит пошлины на импорт в США для всех стран с 10% до 15%.