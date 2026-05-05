Убытки, сокращения и долги: как война добивает компании Усть-Кута — города лесопромышленников и нефтяников Иркутской области

Формально Душин до сих пор остается владельцем компании, однако с 2017 года управлением активом занимается его бывшая жена Наталья Душина. За это время предприятие неоднократно попадало в поле зрения контролирующих органов.

Так, в 2018–2019 годах Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии фиксировало нарушения, связанные с производством, хранением и транспортировкой подкарантинной продукции. В июне 2019 года региональная служба по охране природы и озера Байкал выявила захламление земельного участка отходами производства и другие нарушения.

Сам Душин, занимая пост мэра, заявлял, что передал бизнес в руки семьи и в 2020 году намеревался участвовать в выборах главы Усть-Кутского района. Однако его планы сорвались после скандала, связанного с превышением полномочий при благоустройстве сквера, а также избиения первого заместителя мэра района Михаила Барса.

По версии самого Душина, инцидент носил «политический» характер: он утверждал, что группа чиновников, включая Барса, из команды главы района Тамары Климиной, пыталась поджечь его угодья. Чиновники же, в свою очередь, заявили, что приехали, чтобы снять обнаруженные при авиамониторинге термоточки. Ряд иркутских изданий связали (1, 2) случившееся с предстоящими выборами главы района: Тамара Климина, возглавившая район при поддержке ЛДПР, давно конфликтовала с Душиным, который стал мэром от «Единой России».

Спустя несколько месяцев после этого конфликта, в октябре 2020 года, Душин был задержан по обвинению в мошенничестве и уже из СИЗО подал в отставку. Изначально, в августе 2024 года, суд приговорил его к четырем годам лишения свободы условно, однако после обжалования приговора прокуратурой наказание ужесточили: зимой 2025 года условный срок заменили на реальный, назначив Душину 10 лет строгого режима. После пересмотра дела в кассационной инстанции экс-мэру окончательно назначили 9,5 года колонии строгого режима и штраф в 13,7 млн рублей.

На фоне произошедшего компания продолжает искать способы поддерживать деятельность. По словам сотрудницы лесоперерабатывающего завода «ТимберТранс» Марии <имя изменено — The Insider>, в последние месяцы «Леналессервис» пытается частично компенсировать потери за счет поставок:

«Они нам немного везут лес. Я так понимаю, чтобы подзаработать и погасить всю задолженность перед работниками. Водители от них приезжают. В почтенном возрасте попробуй поменяй работу. У них, как и у нас, проблемы с рынком сбыта, потому что у Душина, которого закрыли, был налажен экспорт, а с внутренним рынком — хуже».

Трудности затронули не только эту компанию. Как рассказывает Тупицын, еще осенью на ряде местных предприятий начались задержки зарплат и частичные сокращения. Прежде всего это коснулось вышеупомянутого завода «ТимберТранс», принадлежащего холдингу «Сегежа групп», а также объектов Иркутской нефтяной компании (ИНК).

«На заводе „Сегежи“ сократили производство и часть персонала — людей всеми правдами и неправдами заставляли увольняться или уходить в отпуск. И скрывали это до последнего», — говорит он.

Мария подтверждает, что о сокращении сотрудников предупредили еще перед Новым годом. «Нас письменно уведомили, а потом было общее собрание, где присутствовали представители центра занятости. Они разъяснили наши права: как встать на учет, что можно сделать, где можно трудоустроиться. Многие уволились по соглашению сторон и получили компенсации».

Однако спустя несколько недель ситуация изменилась: документы о сокращении отозвали.

«Весь лес уже вывезли на Игирму, мы все подписали, и вдруг — отозвали. Не знаю, в чем была причина. Может быть, потому что котельные отапливаются на щепе, а ее брать негде. Но многие уже ушли, и у нас вакансии на заводе остаются пустыми. Даже мастер время от времени публикует их в нашей местной группе — там ищут людей. Работников у них точно не хватает».

По данным сайтов по поиску работы, в апреле 2026 года «ТимберТранс» разместил не менее 28 актуальных вакансий.

При этом, по словам Марии, прямых задержек зарплат на предприятии нет, но ситуация остается нестабильной. «До января нам платили две трети от зарплаты, поскольку мы сидели в отпуске за счет работодателя. А с января уже лес начали везти. Сейчас более или менее наладилось всё, но периодически процесс останавливается. Перед навигацией, возможно, из-за дождей вывозку приостанавливают. Летом обещают, что будут и баржи, и лесовозы. Говорят, что всё нормально, и зарплата будет выплачиваться вовремя, несмотря на трудности».

Под «трудностями», вероятно, имеются в виду колоссальные убытки. Согласно финансовой отчетности компании, с 2022 года «ТимберТранс» работает в минус: чистый убыток составил около двух миллиардов рублей. В 2023–2024 годах он достиг почти трех миллиардов, а в 2025-м — превысил восемь миллиардов.