Набиуллина заявила об ухудшении внешних условий «на постоянной основе». «Начался кризис, и сокращения, и нехватка рабочей силы» — экономист

Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина, выступая на Биржевом форуме Мосбиржи, заявила, что ЦБ вынужден был удерживать ключевую ставку на высоком уровне из-за перегрева экономики, в том числе из-за низкого уровня безработицы. Заявление Набиуллиной приводится в Telegram-канале ЦБ.

«Прошлые эпизоды высоких ставок были связаны с временным ухудшением внешних условий. И когда ситуация нормализовывалась, мы достаточно быстро снижали ставку. Сейчас ухудшение внешних условий, можно сказать, почти на постоянной основе — как по экспорту, так и по импорту. Безработица — 2%, и именно это и то, что инфляция к началу прошлого года разогналась до 10%, и есть свидетельство перегрева экономики. Не высокие темы роста, а именно эти факторы характеризуют состояние экономики».

РБК и «Ведомости» опубликовали заявления главы ЦБ с заголовками «Набиуллина заявила о нехватке в России рабочей силы впервые в ее истории» и «Набиуллина: экономика России впервые столкнулась с нехваткой рабочей силы». Экономист Татьяна Михайлова в беседе с The Insider пояснила, что Набиуллина, вероятно, говорила о прошлом: «Сейчас уже начались сокращения [рабочих мест] и простои».

Профессор Университета Помпеу Фабра, экономист Рубен Ениколопов подтвердил The Insider, что нехватка рабочих рук в России — давняя проблема.

«Действительно, о нехватке рабочих рук говорят уже давно. Причины — и демографические проблемы, и то, что часть людей ушла на фронт, и очень сильное ужесточение миграционной политики. А то, что в одних компаниях увольняют, а в других не хватает работников, можно объяснить тем, что, видимо, начался экономический кризис, а это всегда означает перераспределение [рабочей силы] от одних компаний к другим. Поэтому тут никакого противоречия нет. Кто-то увольняет, кто-то пытается нанять».

По прогнозу Российского союза промышленников и предпринимателей (РССП), в среднесрочной перспективе (до 2030 года) дефицит кадров может составить более 3 млн работников. По данным ЦБ на апрель, наибольший дефицит кадров наблюдается на предприятиях сельского хозяйства, а также в сфере ЭЭГП (Энергетики и энергоэффективности горной промышленности) и водоснабжения. В комментарии Банка России говорится, что «дефицит кадров в первом квартале 2026 года продолжал постепенно сокращаться, однако обеспеченность работниками всё еще остается крайне низкой по сравнению с периодом до 2022 года».

Максимальная ключевая ставка — 21% — была установлена ЦБ в июне 2025 года. С тех пор регулятор несколько раз снижал этот показатель, сейчас ставка установлена на уровне 15%.