ЦБ понимает, что ставка завышена, но не может снизить ее резко, поскольку это сломает репутацию института — Алексашенко

Банк России 20 марта снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 15% годовых. Это уже четвертое подряд снижение с одинаковым шагом: с октября 2025 года регулятор каждое заседание срезает по 50 базисных пунктов. В феврале дальнейшее снижение ставки Эльвира Набиуллина ставила в зависимость от инфляции и инфляционных ожиданий, теперь же была добавлена оговорка про «риски со стороны внешних и внутренних условий».

Как отметил в беседе с The Insider экономист Сергей Алексашенко, такие меры связаны с тем, что, с одной стороны, ставка была сильно завышена, а с другой стороны, откатить ее резко сейчас — значит признать ошибку:

«Каждое заседание ставка снижается на 50 базисных пунктов, независимо от того, что происходит в экономике, независимо от факторов неопределенности, независимо от того, превышают проинфляционные риски дезинфляционные или наоборот. У меня складывается ощущение, что Центральный банк понимает: даже пятнадцатипроцентная ставка — это перегиб, слишком много. Но найти серьезные основания для того, чтобы снизить ставку сразу с 15,5% до 12,5%, невозможно. Если абстрагироваться от того, что ставка — 15,5%, а инфляция — 6%, можно было бы и воздержаться, подождать поступления более понятной информации. Но в то же время внутреннее ощущение, что перегиб существует, толкает Центральный банк в сторону снижения.

Если снизить ставку резко, то надо признать свою ошибку: что перегнули, что надо было действовать раньше. Это не в правилах ни Эльвиры Набиуллиной, ни нынешней политической системы. Признать свои ошибки невозможно. Тем более что здесь ошибка не столько лично Набиуллиной, сколько всего Центрального банка — а это уже репутация института, адекватность его прогнозов.

В отличие от прошлой пресс-конференции, на этот раз очень много вопросов задавали про курс рубля. В прошлый раз эту тему удалось спрятать, не обсуждать — в связи с бюджетным правилом, в связи с тем, что Центральный банк настолько много продавал валюты по поручению Минфина, что задавил курс доллара. В этот раз едва ли не каждый четвертый вопрос касался курса рубля. Набиуллиной приходилось отвечать, что ослабление рубля [на экономику] существенно не повлияет. А Алексей Заботкин (зампредседателя Банка России) предлагал сравнивать нынешний курс со средним за 2025 год, как в советской статистике всё сравнивали с 1913 годом, и говорил, что ничего страшного не случилось».

