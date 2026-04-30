Суд в Киеве признал недействительной экспертизу, которая в 2023 году установила, что УПЦ сохранила связи с Московским патриархатом

Шестой апелляционный суд в Киеве признал недействительным заключение религиоведческой экспертизы Госслужбы по этнополитике и свободе совести (Госэтнополитики), которое в 2023 году констатировало связь Украинской православной церкви (УПЦ) с Московским патриархатом. Об этом УПЦ сообщила в четверг, 30 апреля.

Само постановление было вынесено судом еще 6 апреля. Документ был опубликован в открытом доступе 9 апреля, но обратили внимание на него только сейчас.

Недействительным и противоправным было признано заключение религиоведческой экспертизы, которая анализировала Устав об управлении УПЦ на наличие церковно-канонической связи с Московским патриархатом. Этот документ был утвержден в январе 2023 года.

О какой экспертизе идет речь? Заключение религиоведческой экспертизы анализировало связи УПЦ и РПЦ. Предметом ее рассмотрения стала новая редакция Устава об управлении УПЦ, принятая в мае 2022 года, уже после полномасштабного вторжения России в Украину. Украинская православная церковь тогда осудила войну, выразила несогласие с Московским патриархатом (из названия церкви убрали упоминание о нем) и объявила о полной независимости от РПЦ. В конце 2022 года СНБО Украины обязало Госслужбу по этнополитике и свободе совести в двухмесячный срок провести экспертизу нового Устава церкви. Для этого была собрана группа из специалистов в области религии, истории церкви, государственно-конфессиональных отношений и богословия. Результаты экспертизы появились уже в январе 2023 года. Она, в частности, пришла к выводу, что новый Устав церкви был принят с нарушениями, а значит, УПЦ по-прежнему является «структурным подразделением» РПЦ.

Иск к Госэтнополитики, утвердившей эту экспертизу, подавала УПЦ. Суд частично удовлетворил жалобу последней. Коллегия судей тоже поставила под сомнение беспристрастность решения, а также отдельно признала противоправными действия Госслужбы по этнополитике и свободе совести, а точнее — ее отказ рассмотреть заявление УПЦ об отводе членов экспертной группы.