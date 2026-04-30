Суд в Киеве признал недействительной экспертизу, которая в 2023 году установила, что УПЦ сохранила связи с Московским патриархатом

Шестой апелляционный суд в Киеве признал недействительным заключение религиоведческой экспертизы Госслужбы по этнополитике и свободе совести (Госэтнополитики), которое в 2023 году констатировало связь Украинской православной церкви (УПЦ) с Московским патриархатом. Об этом УПЦ сообщила в четверг, 30 апреля.
Само постановление было вынесено судом еще 6 апреля. Документ был опубликован в открытом доступе 9 апреля, но обратили внимание на него только сейчас.
Недействительным и противоправным было признано заключение религиоведческой экспертизы, которая анализировала Устав об управлении УПЦ на наличие церковно-канонической связи с Московским патриархатом. Этот документ был утвержден в январе 2023 года.
О какой экспертизе идет речь?
Заключение религиоведческой экспертизы анализировало связи УПЦ и РПЦ. Предметом ее рассмотрения стала новая редакция Устава об управлении УПЦ, принятая в мае 2022 года, уже после полномасштабного вторжения России в Украину.
Украинская православная церковь тогда осудила войну, выразила несогласие с Московским патриархатом (из названия церкви убрали упоминание о нем) и объявила о полной независимости от РПЦ. В конце 2022 года СНБО Украины обязало Госслужбу по этнополитике и свободе совести в двухмесячный срок провести экспертизу нового Устава церкви. Для этого была собрана группа из специалистов в области религии, истории церкви, государственно-конфессиональных отношений и богословия.
Результаты экспертизы появились уже в январе 2023 года. Она, в частности, пришла к выводу, что новый Устав церкви был принят с нарушениями, а значит, УПЦ по-прежнему является «структурным подразделением» РПЦ.
Иск к Госэтнополитики, утвердившей эту экспертизу, подавала УПЦ. Суд частично удовлетворил жалобу последней. Коллегия судей тоже поставила под сомнение беспристрастность решения, а также отдельно признала противоправными действия Госслужбы по этнополитике и свободе совести, а точнее — ее отказ рассмотреть заявление УПЦ об отводе членов экспертной группы.
В результате суд де-факто подтвердил, что проведенная ранее религиоведческая экспертиза была осуществлена с нарушениями процедуры, которые могли повлиять на ее результат.
Хронология запрета
Попытки дистанцироваться от Московского патриархата с началом войны УПЦ не особо помогли. Уже после принятия экспертизы, в марте 2023 года, Национальный заповедник «Киево-Печерская Лавра» принял решение разорвать договор аренды с УПЦ — изгнать из Лавры монахов этой конфессии.
Позже на сайте Украинской православной церкви появилась статья с критикой «Наказа» патриарха Кирилла: в УПЦ заявили, что «отмежевываются от идеологии „русского мира“». Речь шла о документе, принятом по итогам Всемирного русского народного собора во главе с патриархом. «Наказ», например, содержал формулировку о том, что «высший смысл существования России и созданного ею Русского мира — их духовная миссия — заключается в том, чтобы быть всемирным „Удерживающим“, защищающим мир от зла».
Это произошло в марте 2024-го, но уже меньше чем через полгода, в августе, Верховная рада приняла закон о запрете деятельности РПЦ на территории страны. Из него следовало, что УПЦ должна быть запрещена, если украинские власти сочтут, что она организационно связана с Русской православной церковью: от украинской церкви требовали окончательно разорвать все связи с Москвой.
В мае 2025 года Госэтнополитики начала исследование по вопросу наличия признаков аффилированности УПЦ с Московским патриархатом. Уже в середине июля ведомство заявило, что нашло их и поручило УПЦ устранить нарушения. Как говорилось позднее в пресс-релизе ведомства, митрополит Онуфрий отказался выполнять указанные предписания, и в августе того же года Киевскую метрополию УПЦ признали аффилированной с РПЦ — следовательно, запрещенной в стране.
У духовенства церкви неоднократно проходили обыски (1, 2, 3) по подозрению в поддержке российской агрессии против Украины. Особенно в первые месяцы полномасштабной войны неоднократно появлялись сообщения о том, что российские военные использовали отдельные храмы УПЦ в качестве военных складов, госпиталей и даже боевых позиций.
В 2023 году Институт изучения войны (ISW) писал, что УПЦ «не является независимой религиозной организацией, а скорее — продолжением российского государства и инструментом российской гибридной войны». После некоторых обысков украинские силовики отчитывались, что находили в храмах оружие, российские гербы и флаги, а также агитационные листовки и литературу.
Пересмотр экспертизы
Помимо прочего, коллегия судей также потребовала от Государственной службы по этнополитике и свободе совести пересмотреть утвержденную религиоведческую экспертизу Устава УПЦ на наличие церковно-канонической связи с Московским патриархатом. Отдельно в постановлении суда подчеркивается, что от ведомства требуют учесть выводы о необходимости рассмотрения заявления об отводе членов экспертной группы, поданном УПЦ.
В августе прошлого года — тогда же, когда УПЦ признали аффилированной с Москвой, — Госэтнополитики подала иск в суд о прекращении деятельности церкви. Церковь подавала встречный иск, а также жалобу на признание ее связей с Московским патриархатом.
Суды о прекращении деятельности УПЦ тянутся с осени прошлого года до сих пор. Глава Госэтнополитики Виктор Еленский в ноябре 2025-го обвинил церковь в затягивании судебного процесса.
У давления на Украинскую православную церковь, впрочем, есть и противники даже среди высокопоставленных чиновников. Так, в апреле этого года глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов назвал причисление УПЦ к Московскому патриархату (а точнее, аббревиатуру МП в ее названии) манипуляцией. Он также высказался против насильственного вмешательства в религиозную сферу, добавив, что «через силу что-то делать в духовном аспекте никогда ни в одном государстве не приносило результата».