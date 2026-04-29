США потратили на войну с Ираном $25 млрд — Пентагон

На военную операцию против Ирана США уже потратили $25 млрд, отчитался исполняющий обязанности ревизора Пентагона Джулс Херст. По его словам, наибольшая часть этих денег ушла на боеприпасы, а также техническое обслуживание и «замену оборудования». Другие подробности не приводятся.

Американские власти ранее официально не называли стоимость участия в боевых действиях на Ближнем Востоке, которые продолжаются уже два месяца. Как отмечает издание Politico, озвученная Херстом цифра значительно ниже сторонних оценок. Власти обсуждают дополнительное финансирование до $200 млрд, но точной суммы пока нет. Как ожидается, в ближайшее время Пентагон подаст соответствующий запрос. По словам ревизора, это произойдет после того, как министерство проведет полную оценку стоимости военной операции.

В то же время старшая научная сотрудница Американского института предпринимательства и бывшая высокопоставленная чиновница Пентагона Элейн Маккаскер в начале апреля оценивала стоимость первых пяти недель боевых действий в $22,3–31 млрд. Ее расчеты включают, помимо прочего, стоимость переброски американских сил на Ближний Восток, замену и ремонт техники.