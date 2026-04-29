США потратили на войну с Ираном $25 млрд — Пентагон

The Insider
Министр обороны Пит Хегсет и председатель Объединённого комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн выступают на слушаниях в Комитете по вооружённым силам Палаты представителей, 29 апреля 2026 года. Фото: Francis Chung / Politico

На военную операцию против Ирана США уже потратили $25 млрд, отчитался исполняющий обязанности ревизора Пентагона Джулс Херст. По его словам, наибольшая часть этих денег ушла на боеприпасы, а также техническое обслуживание и «замену оборудования». Другие подробности не приводятся.

Американские власти ранее официально не называли стоимость участия в боевых действиях на Ближнем Востоке, которые продолжаются уже два месяца. Как отмечает издание Politico, озвученная Херстом цифра значительно ниже сторонних оценок. Власти обсуждают дополнительное финансирование до $200 млрд, но точной суммы пока нет. Как ожидается, в ближайшее время Пентагон подаст соответствующий запрос. По словам ревизора, это произойдет после того, как министерство проведет полную оценку стоимости военной операции.

В то же время старшая научная сотрудница Американского института предпринимательства и бывшая высокопоставленная чиновница Пентагона Элейн Маккаскер в начале апреля оценивала стоимость первых пяти недель боевых действий в $22,3–31 млрд. Ее расчеты включают, помимо прочего, стоимость переброски американских сил на Ближний Восток, замену и ремонт техники.

Статьи по теме

Популярное

  1. Коктейль Бортникова. Как отравители из Второй службы ФСБ связаны с российской допинговой программой
  2. Проклятие проливов. Как исторический опыт поможет решить вопрос Ормузского коридора
  3. Персидская мышеловка. Как «маленькая победоносная война» в Иране в итоге стала смертным приговором для Саддама Хусейна
  4. Новороссия для Си: как Китай проникает на Донбасс
  5. Великая демографическая трансформация. Почему попытки развитых стран обойтись без мигрантов приводят к стагнации и депопуляции

