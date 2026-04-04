В войне против Ирана погибли 13 американских военнослужащих, еще 365 получили ранения— Пентагон

Пентагон отчитался о потерях США с начала войны против Ирана. По данным ведомства от 3 апреля, погибли 13 военнослужащих, еще 365 получили ранения. Об этом сообщается на сайте Министерства войны США.

Среди погибших 10 мужчин и три женщины из военно-воздушных сил и сухопутных войск.

Потери американской военной техники



Шесть американских военных погибли после крушения самолета-заправщика KC-135 13 марта. Как писал The Insider, вероятно, он столкнулся с другим американским бортом в воздухе.

Также 2 марта по ошибке были сбиты сразу три самолета F-15E над Кувейтом. Все шесть членов экипажа успешно катапультировались.

Еще пять самолетов-заправщиков могли повредить ракетными ударами на авиабазе Принц Султан в Саудовской Аравии.

Также иранским силам ПВО удалось поразить американский F-35, но самолет дотянул до одной из американских баз в регионе и совершил там экстренную посадку.

29 марта в результате удара Ирана впервые в истории был уничтожен американский самолет-радар типа Е-3 Sentry. Несколько военнослужащих получили ранения.

3 апреля, по сообщению The New York Times, в районе Персидского залива потерпел крушение американский боевой самолет — штурмовик A-10 Warthog. Пилот был спасен. В тот же день Иран сбил американский истребитель F-15E. Один из двух членов экипажа был спасен, второго ищут как американские военные, так и власти Ирана.