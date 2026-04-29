После угрозы премьер-министра Стармера задерживать суда «теневого флота» России через британские воды прошло около 100 таких судов — Reuters

Количество судов «теневого флота» России, проходящих через территориальные воды Великобритании, не изменилось после того, как премьер-министр Кир Стармер в конце марта разрешил британским военным задерживать такие суда, показывает анализ Reuters. За прошедший месяц через британские воды прошли как минимум 98 судов, находящихся под санкциями Великобритании, — это число соответствует показателям за каждый из предыдущих трех месяцев.

Данные отслеживания LSEG показывают, что 63 судна прошли через Ла-Манш в пределах 22 км от береговой линии. Еще 35 — через исключительную экономическую зону Великобритании, которая простирается на расстояние до 370 км от побережья, в основном вокруг севера Шотландии.

Примерно через две недели после заявления Стармера The Telegraph сообщила, что фрегат российского Черноморского флота «Адмирал Григорович» сопровождает через Ла-Манш танкеры «теневого флота».

В санкционном списке Великобритании числятся 544 судна, связанных с российским «теневым флотом», который занимается перевозкой российской нефти в обход западных санкций.