Джихадисты объявили об осаде столицы Мали Бамако через несколько часов после заявления Минобороны РФ о подавлении переворота в стране

Представитель джихадистской группировки JNIM (аффилирована с «Аль-Каидой») Абу Хузейфа аль-Бамбари (настоящее имя — Бина Диарра) заявил, что боевики продолжают вести боевые действия в малийской столице Бамако и ввели блокаду города (видео заявления имеется в распоряжении редакции The Insider). По его словам, гражданским не следует вмешиваться в происходящее и оказывать помощь «противнику», а сама ситуация не изменится «до нового распоряжения».

25 апреля JNIM совместно с туарегским «Фронтом освобождения Азавада» (FLA) провела скоординированные атаки на военные и административные объекты сразу в нескольких городах Мали. Боевики атаковали резиденцию военного лидера страны генерала Ассими Гойты и дом министра обороны генерала Садио Камары. Камара погиб вместе со второй женой и двумя внуками, когда боевик-смертник въехал на заминированном автомобиле в его дом в Кати.

Помимо Бамако и расположенного рядом с ним гарнизонного города Кати, удары были нанесены по Кидалю и Гао на севере, а также по Севаре и Мопти в центральной части страны. В FLA сообщили, что сосредоточатся на северных районах, тогда как JNIM атаковала несколько точек одновременно. В Бамако на три ночи был введен комендантский час, международный аэропорт временно прекратил работу.

При этом сегодня российское Минобороны заявило, что «Африканский корпус» предотвратил государственный переворот в Мали. По данным ведомства, группировка боевиков насчитывала около 12 тысяч человек, а потери со стороны атаковавших превысили 2,5 тысячи человек. Утверждалось, что в ходе боев подразделения корпуса применяли танки, боевые машины пехоты, бронетранспортеры, артиллерийские и минометные системы, а также реактивные системы залпового огня.

Командование корпуса в Кидале сообщало, что оказалось в окружении, уступая противнику в численности примерно в шесть раз. Впоследствии по решению малийского правительства военнослужащие ВС Мали и «Африканского корпуса» оставили опорный пункт в Кидале. Туарегские повстанцы объявили, что город перешел под их контроль, тогда как близкие к российскому Минобороны Telegram-каналы утверждали лишь об эвакуации отдельных позиций.

С сентября 2025 года группировка удерживает топливную блокаду страны, атакуя бензовозы на маршрутах из Сенегала и Кот-д'Ивуара в Бамако. За это время уничтожены сотни цистерн, а в ноябре 2025 года аль-Бамбари (спикер JNIM по операциям на юге и западе Мали) объявил водителей топливных конвоев законными военными целями.