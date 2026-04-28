Минобороны РФ отчиталось о «предотвращении госпереворота» в Мали

Российское Минобороны официально прокомментировало боевые действия в Мали, заявив, что «Африканский корпус» предотвратил государственный переворот, цитирует ведомство «Интерфакс». По данным министерства, в ходе столкновений с боевиками российские подразделения задействовали самолеты, вертолеты, дроны, бронетехнику и артиллерию.

Численность группировки, предпринявшей попытку вооруженного переворота, Минобороны оценило примерно в 12 тысяч человек. По заявлению министерства, подготовка боевиков велась при участии украинских и европейских «наемников-инструкторов», которые применяли в том числе ПЗРК западного производства «Стингер» и «Мистраль». В заявлении говорится:

«В ходе ожесточенных боев с превосходящими силами противника подразделения „Африканского корпуса“ нанесли ему невосполнимые потери в личном составе и технике, вынудив отказаться от своих планов, и не позволили совершить государственный переворот, сохранив власть законного правительства».

Потери боевиков министерство оценило в свыше 2,5 тысячи человек.

25 апреля связанная с «Аль-Каидой» группировка «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» (JNIM) совместно с туарегским «Фронтом освобождения Азавада» провела крупнейшие за последние годы скоординированные атаки на военные объекты Мали. Удары пришлись по крупнейшей базе армии в Кати рядом со столицей, а также по Кидалю, Гао, Севаре и Мопти. В Бамако был временно закрыт аэропорт, введен ночной комендантский час.

Ряд международных СМИ, в том числе Reuters, Le Figaro и Al Jazeera, сообщили о гибели министра обороны Мали Садио Камары — в результате удара по его резиденции на военной базе Кати. Официального подтверждения от властей страны не поступало. Впоследствии Reuters написал, что гибель Камары подтвердили его родственники.

Одновременно повстанцы заявляли о выводе российских сил из Кидаля, в то время как близкие к Минобороны РФ Telegram-каналы заявляли об эвакуации лишь некоторых позиций, отрицая уход из Кидаля. «Африканский корпус» появился в Мали в 2025 году, сменив ЧВК Вагнера. Режим президента Ассими Гойты, пришедшего к власти после переворотов 2020 и 2021 годов, в значительной мере опирается на российское военное присутствие в стране.