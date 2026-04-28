В Мексике задержан Аудиас Флорес — один из лидеров наркокартеля CJNG

В Мексике арестован один из лидеров картеля «Новое поколение Халиско» по прозвищу Эль Хардинеро — человек, которого считали возможным преемником убитого в феврале главаря группировки Эль Менчо, сообщает Reuters.

Аудиас Флорес, известный под псевдонимом Садовник (El Jardinero), был задержан в западном штате Найярит в ходе операции ВМС Мексики. Силовые структуры окружили дом в поселке Эль Мирадор, примерно в 20 км к северу от курортного Пуэрто-Вальярта, где Флореса охраняли около 30 пикапов и более 60 вооруженных боевиков. Телохранители попытались отвлечь военных, но Флореса обнаружили скрывающимся в дренажной канаве. Операция проводилась в течение 19 месяцев с привлечением более 500 военнослужащих, шести вертолетов и нескольких самолетов, американские спецслужбы предоставили данные авиационной разведки.

Флорес контролировал нарколаборатории, контрабандные маршруты и сети сбыта на тихоокеанском побережье страны и внутри США. В Штатах его объявили «значимым иностранным наркодилером» еще в 2021 году, когда американские власти предъявили ему обвинения в сговоре с целью распространения кокаина и героина. За поимку Садовника Вашингтон обещал $5 млн. Министр безопасности Мексики Омар Гарсиа Харфуч сообщил, что США добиваются экстрадиции задержанного. Позднее в тот же день власти арестовали финансиста Флореса — Сесара Алехандро по прозвищу Эль Гуэро Конта.

Эксперты оценили арест Садовника как более серьезный удар по CJNG, чем ликвидация Эль Менчо. Бывший заместитель руководителя специального агентства DEA Карлос Оливо заявил, что задержание Флореса окажет на операции картеля большее воздействие, чем гибель прежнего лидера.

В феврале 2026 года мексиканские военные в ходе операции ликвидировали Немесио Осегеру по прозвищу Эль Менчо — основателя и лидера картеля «Новое поколение Халиско» (CJNG), одной из крупнейших транснациональных наркогруппировок в мире. После его гибели несколько региональных командиров, в том числе Флорес, рассматривались как вероятные преемники. Мексика наращивает усилия по борьбе с картелями под давлением администрации Трампа, угрожавшей ввести тарифы и даже применить военную силу, если Мехико не покажет реальных результатов.