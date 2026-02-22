В Мексике убит лидер картеля CJNG по прозвищу Эль Менчо. После этого по стране начались вооруженные столкновения и поджоги автомобилей

Немесио Осегера по прозвищу Эль Менчо — лидер одного из самых влиятельных наркокартелей Мексики — был убит в ходе военной операции. Об этом Reuters сообщили два источника в правительстве, знакомые с ходом операции.

По словам одного из источников агентства, Министерство обороны Мексики проводило операцию по задержанию Осегеры, однако в ходе силовой фазы он был убит. Министр безопасности страны заявил, что не может немедленно прокомментировать произошедшее.

После гибели Эль Менчо в ряде штатов начались вооруженные столкновения и массовые поджоги автомобилей. В соцсетях появились видео с горящими машинами и перекрытыми трассами. По данным мексиканских изданий Reforma и Milenio, преступные группы поджигали грузовики и легковые автомобили, чтобы блокировать дороги. Жители Гвадалахары публиковали записи, на которых вооруженные люди простреливают шины автомобилей, перекрывая перекрестки.

Блокировки и столкновения зафиксированы в штате Халиско, а также распространились на Мичоакан, Гуанахуато, Тамаулипас, Герреро и Нуэво-Леон.

Госдепартамент США выпустил предупреждение для американских граждан с призывом укрыться на месте в районах, затронутых насилием и перекрытием дорог. Речь идет прежде всего о штате Халиско, где расположены туристические центры Пуэрто-Вальярта и Гвадалахара, а также о ряде других штатов. Американским гражданам рекомендовано избегать районов проведения операций силовиков, не приближаться к скоплениям людей, сообщать близким о своем местонахождении и минимизировать передвижения.

Заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау назвал ликвидацию Осегеры «значительным событием для Мексики, США, Латинской Америки и всего мира».

Губернатор штата Халиско Пабло Лемус Наварро ранее сообщил о федеральной операции в городе Тапальпа и призвал жителей не покидать дома. «Мы остаемся в режиме красного кода. Столкновения происходят в нескольких федеральных субъектах», — написал он. Губернатор штата Мичоакан Альфредо Рамирес Бедолья заявил, что получил сообщения о перекрытии региональных шоссе в связи с операцией в Халиско.



Осегера возглавлял картель «Новое поколение Халиско» (CJNG), который за сравнительно короткое время превратился в транснациональную преступную структуру, сопоставимую по влиянию с картелем «Синалоа». Последний ранее возглавлял Хоакин Гусман по прозвищу Эль Чапо, отбывающий пожизненное заключение в США.

Операция прошла на фоне усилившегося давления со стороны администрации президента США Дональда Трампа на мексиканские власти. Вашингтон требовал от правительства президента Клаудии Шейнбаум усилить борьбу с наркоторговлей и допускал возможность прямого вмешательства.

