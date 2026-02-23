Найти лидера наркокартеля CJNG смогли благодаря его любовнице. После убийства наркобарона начались нападения на Нацгвардию, убиты 25 бойцов

Власти Халиско, а также соседних штатов Мичоакан и Гуанахуато сообщили, что во время столкновений в воскресенье погибли как минимум 14 человек, в том числе семеро военнослужащих Национальной гвардии. В понедельник, 23 февраля, министр безопасности Мексики Омар Гарсия Харфуч рассказал, что 25 военнослужащих Национальной гвардии погибли в результате шести отдельных нападений, совершенных в штате Халиско после гибели Эль Менчо. Также наркоторговцы убили тюремного охранника, сотрудника прокуратуры и женщину, личность которой Харфуч не раскрыл.

По его словам, в перестрелках погибли 30 предполагаемых преступников в Халиско и еще четверо — в Мичоакане. По меньшей мере 70 человек были арестованы в семи штатах.

В десятке штатов отменили занятия в школах. Аэропорт Гвадалахары — столицы прибрежного штата Халиско и второго по величине города Мексики — отменил бо́льшую часть рейсов, большинство сотрудников покинули рабочие места.

Давление США и помощь американской разведки

Минобороны Мексики в своем заявлении упомянуло, что операция против Эль Менчо проводилась в сотрудничестве с США, которые предоставили мексиканской стороне дополнительную информацию. Это подтвердила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт:

«Соединенные Штаты оказывали разведывательную поддержку мексиканскому правительству во время операции в Тапальпе. <...> Эль Менчо был одной из главных целей для мексиканского и американского правительств как один из основных контрабандистов фентанила на территорию США».

Посол США в Мехико Рон Джонсон после убийства Эль Менчо заявил, что «под руководством президента Трампа и президента Шейнбаум двустороннее сотрудничество достигло беспрецедентного уровня».

Дональд Трамп после возвращения в Белый дом в прошлом году начал оказывать на власти Мексики давление, требуя усилить борьбу с контрабандой фентанила в США. Президент угрожал введением дополнительных пошлин на импорт и даже военным вмешательством, если мексиканское правительство не покажет результатов в этой борьбе. В начале января Трамп в интервью Fox News пообещал наземную операцию против мексиканских наркокартелей. «Мы начнем наносить удары по суше, направленные против картелей. Картели контролируют Мексику. Очень грустно видеть, что происходит с этой страной», — заявил президент.

В августе газета The New York Times писала, что Трамп тайно разрешил привлечь американскую армию к борьбе с наркокартелями на территории других государств — в первую очередь Мексики. В этой стране действует шесть картелей, признанных Вашингтоном террористическими организациями. Мексиканские власти категорически отказывались допустить американских военных на свою территорию.

CJNG объявлен США иностранной террористической организацией. Госдепартамент предлагал за информацию, которая приведет к аресту Эль Менчо, вознаграждение в размере $15 млн.

