Трамп объявил о создании военной коалиции против наркокартелей с участием 17 стран

Президент США Дональд Трамп объявил о создании региональной коалиции для борьбы с наркокартелями и транснациональными преступными группировками. Соответствующую прокламацию он подписал на саммите «Щит Америки» в Майами.

Согласно документу, опубликованному на сайте Белого дома, коалиция под названием «Американская коалиция против картелей» объединит военных и представителей 17 стран региона. В прокламации говорится, что США и их союзники намерены «разрушить картели и иностранные террористические организации в Западном полушарии», лишив их контроля над территориями, финансирования и ресурсов.

В документе также говорится, что США будут обучать и мобилизовать вооруженные силы стран-партнеров, чтобы создать «наиболее эффективную боевую силу», способную уничтожить картели и их инфраструктуру. Власти США считают, что такие группировки контролируют территории и торговлю, оказывают давление на судебные и политические системы и используют террор и убийства для достижения своих целей.

Как пишет Reuters, на саммите присутствовали лидеры ряда стран Латинской Америки и Карибского бассейна, включая президента Аргентины Хавьера Милея, избранного президента Чили Хосе Антонио Каста и президента Сальвадора Найиба Букеле. Трамп заявил, что многие страны региона позволили транснациональным бандам взять под контроль значительные территории.

По данным Reuters, Трамп также допустил возможность применения более жестких мер против картелей и сказал, что США могли бы использовать ракеты против их лидеров, если партнеры по региону попросят о такой помощи.

