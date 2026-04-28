Отобранную у Галицкого платформу по продаже подержанных автомобилей CarPrice отдали «Ростеху»

Александр Галицкий. Фото: РБК

Александр Галицкий. Фото: РБК

Новым владельцем платформы по продаже подержанных автомобилей CarPrice, которую суд ранее отобрал у бывшего члена совета директоров Альфа-Банка Александра Галицкого, стал «Ростех». Как следует из данных «СПАРК-Интерфакс», госкорпорация получила 100% акций  ООО «Селаникар» — юридического лица CarPrice. По данным бухгалтерской отчетности, в 2025 году выручка платформы составила 7,7 млрд рублей.

Кроме того, «Ростех» получил доли Галицкого еще в девяти компаниях: ООО «Группа С-Терра» (100%), ООО «С-Терра СиЭсПи» (10,9%), ООО «Открытые цифровые платформы» (74,9%), ООО «Модум» (75%), ООО «Ивента» (50%), ООО «Датацентр СК» (100%), ООО «Спецпроект-2» (100%), ООО «Технокад» (92%), ООО «РВО Групп» (80%). Как следует из данных реестра, активы перешли в «Ростех» напрямую, а не транзитом через Росимущество, отмечает «Интерфакс».

«С-Терра СиЭсПи», как следует из данных с сайта компании, занимается разработкой и производством средств защиты каналов связи на основе технологии IPsec VPN.

Тверской суд Москвы в конце марта конфисковал ряд активов Галицкого, а также акции и доли, принадлежащие владельцу группы «Ланит» Филиппу Генсу и совладельцу «Айтеко» Шамилю Шакирову, в неназванных организациях (по мнению суда, эти активы использовались для финансирования Галицкого и его венчурного фонда Almaz Capital Partners).

Генпрокуратура России обвинила Галицкого и Almaz Capital Partners в финансировании украинских компаний, производящих оружие, боеприпасы и БПЛА. Бизнесмен все отрицает, утверждая, что его фонд инвестирует только в гражданские проекты. Галицкий и Almaz Capital Partners признаны «экстремистским объединением».

