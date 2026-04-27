Бахрейн аннулировал гражданство 69 людям за «симпатию к враждебным действиям Ирана»

Бахрейн аннулировал гражданство 69 натурализованных граждан за действия, которые МВД страны определило как «симпатию к враждебным действиям Ирана и сотрудничество с иностранными организациями». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление ведомства.

Министерство пояснило, что это число включает не только непосредственно обвиняемых, но и членов их семей. Аннулирование гражданств производилось в соответствии с указами короля Хамада бен Исса аль-Халифы и основывалось на статье 10/3 Закона о гражданстве Бахрейна. Она подразумевает лишение гражданства в случае «причинения вреда интересам королевства или совершения действий, противоречащих долгу верности ему». По сообщению общественной организации Bahrain Institute for Rights and Democracy (BIRD), это стало первым подобным решением с 2019 года. Всего с 2012 года Бахрейн лишил гражданства около 1000 человек.

После начала войны на Ближнем Востоке Бахрейн неоднократно подвергался дроновым атакам со стороны Ирана, в том числе пострадал один из крупнейших НПЗ страны Bapco Energies. Однако отношения между Ираном и Бахрейном были осложнены давно. В 2011 году в Бахрейне прошли масштабные выступления шиитов, составляющих большинство населения страны, против преимущественно суннитской власти. Для подавления протестов был привлечен контингент военных из Саудовской Аравии. Власти Бахрейна обвинили Иран в провокации протестов и организации заговоров.