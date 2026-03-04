Бахрейн открыл запись добровольцев для противодействия иранским атакам

Национальная волонтерская платформа Бахрейна объявила о наборе добровольцев для поддержки государственных усилий по противодействию иранским ударам по королевству. Как говорится в официальном сообщении, инициатива продиктована «чувством национальной ответственности и стремлением укрепить солидарность в обществе».

Граждане и резиденты страны могут зарегистрироваться через портал volunteer.gov.bh. Для волонтеров определены направления в нескольких ключевых секторах — здравоохранение, инженерия, логистика, администрирование и надзор, в дальнейшем должности будут заявляться по мере необходимости. С зарегистрировавшимися свяжутся в зависимости от потребностей в конкретных видах помощи.

28 февраля Иран нанес ракетные удары по американским базам в Бахрейне. Под обстрел попал Центр обслуживания Пятого флота ВМС США в столице страны Манаме — государственное агентство Бахрейна подтвердило попадание ракеты в сервисный центр в районе Джуффайр.

Удары по Бахрейну стали частью масштабного иранского ответа на совместную военную операцию США и Израиля против Ирана, начавшуюся утром 28 февраля 2026 года. Иран атаковал Израиль и территорию восьми арабских стран региона, целясь как в американские военные объекты, так и в гражданскую инфраструктуру.

Бахрейн осудил Иран за удары по своей территории и оставил за собой право на ответные действия.