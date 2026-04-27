Школьникам хотят выделить десятки часов на начальную военную подготовку. Детей будут учить выживанию, истории и «патриотизму»

Начальную военную подготовку включат в программу 9–11-х классов и колледжей в объеме 64 академических часов в год — это почти в два раза больше, чем отведено на действующий школьный предмет «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР). Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на итоги форума, который прошел в парке «Патриот» с участием представителей образовательных и военных структур.

Пособие для курса разработают университет «Синергия», центр Минобороны «Авангард» и Добровольное общество содействия армии (ДОСААФ). По словам президента «Синергии» Вадима Лобова, новый школьный предмет введут уже в предстоящем учебном году в пилотном режиме в нескольких регионах. В каких именно, он не уточнил.

Речь идет о строевой и огневой подготовке, а также обучении оказанию первой помощи, ориентированию и действиям в чрезвычайных ситуациях. Помимо этого, в курс включат «историческую и патриотическую составляющую», поскольку «против России очень хорошо работают западные спецслужбы», добавила первый замминистра образования Московской области Лариса Сулима.

Как отмечает газета, критики введения нового предмета указывают на «неочевидные последствия массового обучения подростков военным навыкам». Окончательного решения о внедрении курса на федеральном уровне пока нет.

После начала полномасштабной войны против Украины российские власти стали постепенно усиливать военную составляющую в школах. В частности, ОБЖ заменили на ОБЗР с модулем военной подготовки. Новый курс фактически продолжает и расширяет эту линию.