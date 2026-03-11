Власти Свердловской области запустили программу мониторинга социальных сетей школьников. Постоянно проверяются 4,6 млн аккаунтов

Власти Свердловской области запустили программу мониторинга аккаунтов социальных сетях, которые принадлежат несовершеннолетним. Об этом в эфире Областного телевидения рассказала заместитель губернатора Татьяна Савинова.

По ее словам, летом прошлого года правительство области заключило соглашение с партнером, который занимается слежкой за страничками школьников. В общей сложности под проверку попали 4,6 млн аккаунтов. Если на страницах детей находят «запрещенный контент, признаки деструктивного поведения или суицидальные мысли», то в течение нескольких часов информацию об этом передают в министерство образования или учебные заведения.

Затем, как рассказала Савинова, специалисты начинают индивидуальную работу с семьей подростка. Система действует на постоянной основе, чтобы своевременно выявлять «опасные ситуации».

В ноябре 2024 года Австралия стала первой страной в мире, где детям младше 16 лет законодательно запретили пользоваться социальными сетями. Аналогичные законопроекты рассматривают во Франции, Испании и Чехии.