В оккупированном Мариуполе школьников «посвятили в гвардейцы»: дети принесли присягу на верность России и получили благословение священника

В оккупированном Мариуполе в школе № 26 прошла церемония посвящения учеников в гвардейцы. Школьникам пришлось произнести слова присяги и пообещать служить России. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на оккупационную администрацию городского округа Мариуполь.



Представители Росгвардии вручили школьникам удостоверения, подтверждающие статус гвардейца. Всё это сопровождалось «обрядом освящения», во время которого «отец Рустик благословил ребят на верное служение Отчизне».



Мероприятие было приурочено к празднованию 23 февраля. По словам организаторов, церемония станет для школьников «стимулом к новым свершениям и шагом во взрослую жизнь, наполненную ответственностью и благородными целями».

Ранее представители Росгвардии провели серию «уроков мужества» в оккупированной части Донецкой области, на которых ученикам рассказали о «подвигах» российской армии и показали БПЛА.



На оккупированных территориях Россия выстраивает систему идеологической обработки детей с целью лишить их украинской идентичности. Украинские школы переводят на российские программы, из учебников вычищают украинский язык и историю, оправдывают вторжение, запугивают несогласных учителей и родителей. Кроме того, по оценкам украинских и международных структур, десятки тысяч украинских детей были насильственно перемещены и переданы в российские семьи или интернаты.