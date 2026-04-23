«Эксмо» давно изъяло книги с ЛГБТ-контентом и проверяет выпускаемые произведения на «экстремизм» — издательство

The Insider
Фото: Игорь Иванко / AFP

Фото: Игорь Иванко / AFP

В «Эксмо» назвали дезинформацией сообщения о конфискации тиражей с ЛГБТ-контентом, появившиеся на фоне уголовного дела против руководства издательства. Как утверждают в компании, уже несколько лет редакция проверяет произведения перед печатью на упоминание ЛГБТ, «иноагентов», педофилии, суицида, а также на «дискредитацию армии».

«Необходимо отметить, что контекст выявления признаков нарушений в нехудожественной литературе невероятно широкий: упоминания форм нетрадиционных отношений различных биологических видов без прямого осуждения могли содержаться в медицинской литературе и справочниках, в учебниках по биологии; отметки мест, служащих точками притяжения для однополых пар, могли быть обозначены в путеводителях; в репродукциях картин в альбомах по искусству, относящихся к разным периодам истории искусства, могли содержаться изображения обнаженных людей одного пола; в сносках и примечаниях — упоминания нежелательных организаций и иноагентов; совокупность признаков нарушений могла быть обнаружена в биографиях известных людей из разных областей, включая спорт, музыку, культуру и науку», — говорится в заявлении «Эксмо».

Издательство провело более 45 тысяч внутренних ИИ-экспертиз, сотни изданий прикладной и художественной литературы отправило на «внешнюю» проверку, отчитались в компании. По разным причинам из продажи убрали более тысячи наименований общим тиражом 660 тысяч экземпляров — 1,2% от среднегодового выпуска. Более 3 тысяч произведений отредактировали. Как утверждают в «Эксмо», ни одно из списанных изданий, в том числе фигурирующих в уголовном деле, не включено в список «экстремистских материалов».

Во вторник, 21 апреля, силовики пришли с обыском к руководителям издательства «Эксмо» в Москве и задержали гендиректора Евгения Капьева, а также нескольких топ-менеджеров по статье об организации экстремистской деятельности. Поводом стало якобы продолжение продажи книг «Лето в пионерском галстуке» и «О чем молчит Ласточка» после того, как Верховный суд РФ счел несуществующее «движение ЛГБТ» экстремистским.

