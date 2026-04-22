Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

74.83

EUR

87.53

OIL

97.22

Поддержите нас

417

 

 

 

 

 

Новости

Гендиректор издательства «Эксмо» избежал предъявления ему обвинений, но прокуратура будет добиваться меры пресечения для него — ТАСС

The Insider
Фото: instagram.com/evgenykapyev

Available in English

Следователи допросили четырех топ-менеджеров «Эксмо», однако никому из них обвинения так и не предъявили, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Их процессуальный статус агентство не уточняет.

Допросы прошли в рамках уголовного дела об организации экстремистской деятельности (ст. 282.2 УК), возбужденного из-за продолжения продаж книги «Лето в пионерском галстуке» и ее продолжения «О чем молчит ласточка» — уже после того, как в 2023 году несуществующее «движение ЛГБТ» было признано «экстремистским» и запрещено. Накануне, 21 апреля, менеджеров задержали, у них дома прошли обыски.

Помимо гендиректора издательства Евгения Капьева, на допрос были доставлены финансовый директор Светлана Цыпляева, заместитель главного редактора по литературе Юлия Соколовская и директор по дистрибуции Анатолий Норовяткин. По информации источника ТАСС, следствие намерено обратиться в московский суд с ходатайством об избрании фигурантам меры пресечения.

Норовяткин уже попадал в поле зрения следователей в мае 2025 года — тогда его допросили в статусе свидетеля по делу против Popcorn Books, которое выпустило обе книги. По версии следствия, «Эксмо» продолжило реализацию этих изданий уже после введения запрета.

Popcorn Books закрылось в январе 2026 года — после того, как против его сотрудников возбудили уголовные дела. Дело против издательства стало первым в России прецедентом уголовного преследования компаний по статье об «ЛГБТ-экстремизме». 

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте