Глава СК Бастрыкин поручил проверить «Вредные советы» Григория Остера на «сомнительные педагогические установки»

Следственный комитет России по инициативе своего руководителя Александра Бастрыкина проверит книги детского писателя Григория Остера на наличие «установок», которые участники ведомственного заседания расценили как «педагогически сомнительные». Об этом сообщили в пресс-службе СК ТАСС.

Вопрос возник на заседании Координационного совета по проблемам детей, пострадавших от катастроф, терактов и вооруженных конфликтов. Среди прочего речь шла о содержании детской литературы — произведения Остера участники встречи назвали примером неприемлемого контента.

Цикл «Вредные советы» — это серия юмористических стихотворений, построенных на игре с нормами поведения от противного. Стихи выходили в журналах с 1980-х годов, первый отдельный сборник появился в 1990 году и с тех пор регулярно допечатывался.

В мае 2024 года прокуратура Каратузского района Красноярского края потребовала изъять «Вредные советы» из местного магазина и уничтожить, обнаружив в книге «описания жестокости, физического и психологического насилия». Краевая прокуратура тогда от этих претензий отмежевалась и заявила, что в суд с соответствующим иском обращаться не намерена.