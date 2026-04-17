«Ленфильм» и Следственный комитет заключили соглашение о сотрудничестве и готовят сериал по книге Бастрыкина

Киностудия «Ленфильм» и Следственный комитет России договорились о сотрудничестве и уже готовят многосерийный фильм по книге главы СК Александра Бастрыкина. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Речь идет о сериале «про сыщиков прошлого», сценарий которого стороны начали разрабатывать одновременно с подписанием соглашения. Книга Бастрыкина «Известные сыщики прошлого» представляет собой сборник очерков о российских следователях и криминалистике и изначально позиционировалась как научно-популярное издание.

Само соглашение подписали руководитель культурного центра СК и по совместительству помощница Бастрыкина Мария Краснопеева и гендиректор «Ленфильма» Надежда Андрющенко. Документ предполагает «творческую, культурную и познавательно-досуговую деятельность» для сотрудников и курсантов Следственного комитета, а также проекты, направленные на «патриотическое воспитание» и «сохранение исторической памяти».

«Это еще одна точка развития, сближения и взаимодействия. Ранее Следственный комитет России взаимодействовал с киностудией, но именно сейчас мы открываем новые горизонты»,

— заявила Краснопеева. По ее словам, недавно в ведомстве открыли кинозал, «который позволяет показывать фильмы в хорошем качестве», и он будет доступен курсантам, сотрудникам и ветеранам следствия.

Ранее власти объявили о передаче «Ленфильма» в собственность Санкт-Петербурга. Губернатор Александр Беглов и министр культуры Ольга Любимова заявляли, что студия сосредоточится на «патриотическом и историческом кино», включая фильмы о войне в Украине. По данным «Фонтанки», при этом «Ленфильм» продолжает нести убытки: в 2024 году они составили 162 млн рублей и стали одними из крупнейших за последние годы.