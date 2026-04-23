В Дагестане три тысячи человек остались без газа из-за оползней. Затоплены и повреждены тысячи домов, восемь человек погибли

В Дагестане более трех тысяч жителей в трех селах остались без газоснабжения из-за оползней. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону 21 апреля. Ранее оползни уже разрушили несколько дорог в Дагестане и повредили около 200 домов. Сообщения об обвалах поступают из разных районов республики.
Оползни возникли вследствие масштабного наводнения в конце марта — начале апреля, унесшего жизни нескольких человек и оставившего сотни дагестанцев без домов. Как объясняют эксперты, горные массы начали смещаться вниз, напитавшись влагой.
По состоянию на 20 апреля, около 2,5 тысячи человек, пострадавших от наводнения, получили единовременную выплату, сообщили в региональном Минтруда. Однако свыше 100 домов в четырех населенных пунктах все еще остаются подтопленными, а 537 человек находятся в пунктах временного содержания. 159 из них — дети.
Что произошло?
В конце марта в Дагестане начались аномальные ливни, в результате которых из берегов вышли реки Черкес-Озень и Тарнаирка, а также канал имени Октябрьской Революции. В Махачкале и Хасавюртовском районе ввели режим ЧС. По официальным данным от 29 марта, 760 домов оказались затоплены, повреждены — более трех тысяч. 3338 человек пришлось эвакуировать, сотни населенных пунктов остались без электричества. Заявление о признании пострадавшими от наводнения подали 43 тысячи человек.
В начале апреля произошла вторая волна паводка. 5 апреля прорвало дамбу на Геджухском водохранилище. Еще в 2006 году это водохранилище признали опасным, а его состояние неудовлетворительным.
Расположенный примерно в 10 км от дамбы поселок Мамедкала затопило. По данным МЧС, в нем пострадали около 260 домов. Некоторые дома оказались полностью разрушены.
На федеральной трассе «Кавказ» обрушился мост, поток воды унес несколько автомобилей. Погибли шесть человек: четыре ребенка и две женщины, одна из них была беременна.
В тот же день в Махачкале из-за подтопления фундамента обрушились два дома. Затопило город Дагестанские Огни и несколько сел. Погибла 78-летняя пенсионерка, дом которой стоял на пути большой воды.
После этого режим ЧС ввели на всей территории Дагестана и в Чечне. Владимир Путин поручил создать комиссию по ликвидации последствий наводнения.
В регионе ухудшилось качество питьевой воды, из-за чего более ста человек обратились за помощью с острой кишечной инфекцией. Также людей начали вакцинировать от гепатита А.
Всего, по данным на 20 апреля, от паводков пострадали порядка 11 800 гектаров сельскохозяйственных угодий, погибли 912 голов крупного рогатого скота, 3,5 тысячи голов мелкого рогатого скота, 43 лошади, 64,4 тысячи голов птицы и 385 пчелосемей. Повреждено или частично разрушено 39 зданий, две насосные станции, пострадала одна артезианская скважина.
Рассказы очевидцев
Журналисты издания MSK1.RU поговорили с очевидцами гибели людей на трассе «Кавказ» и их родными.
Местные жители утверждают, что не знали об угрозе. Как указывает издание, власти решили не перекрывать участок трассы, лежащий на пути стихийного потока, несмотря на то что им было известно о том, что вода течет с дамбы.
Машины стали глохнуть на небольшом мосту над речкой Дарвагчай. В одной из них ехала семья Балабековых. В салоне были шесть человек: глава семьи Альберт, его жена, их дочь, 12-летняя внучка, а также сын с 17-летней беременной невесткой.
Первая волна прижала к ограждению заглохшие на мосту автомобили. Люди выбрались через окна и встали на крыши. Затем пришла вторая волна. По словам очевидцев, машины перевернуло, на трассе сносило знаки, заборы, газовые трубы и 500-килограммовые бетонные плиты. Люди пытались ухватиться за деревья, ограждения и снесенный мусор.
Мать погибшей 12-летней девочки Самира Балабекова рассказала MSK1.RU:
«На руках была моя девочка. На ветку поставила ее. Сама за другое дерево зацепилась. С корней ее дерево вырвало, с корней ушла моя девочка. Не смогла ее спасти, даже за ногу не могла ее схватить. Перед моими глазами ушла моя девочка. Кричала бедная: „Мама, спаси меня!“».
Как пишет издание, бездыханное тело ребенка позже достали из ила. Погибла и 17-летняя невестка Самиры. Она была на третьем месяце беременности.
Семья Халиловых ехала по той же трассе. В автомобиле были Зейнулла и Кевсер Халиловы вместе с 12-летним сыном и 5-летней внучкой. Тела бабушки с внучкой нашли на следующий день в нескольких километрах от моста.
Выживших достали из воды спустя несколько часов. По словам родственников, вытаскивали их односельчане и очевидцы. У пострадавших было обморожение.
Тем временем в Мамедкале уже шла эвакуация. Многие недооценивали серьезность происходящего, поэтому оставили дома все ценные вещи. Были и те, кто вообще не знал о надвигающимся стихийном бедствии, — в тот день в районе плохо работала связь, пишет издание.
Сотни домов в Мамедкале просто рухнули. От некоторых остались только кирпичи. Издание слова пострадавшей пенсионерки Сакинат:
«Без ничего остались на улице. Я даже не знаю, что делать. Нам кричали: „Убегайте!“ Мы только успели подняться, как волна пришла, дом сразу рухнул».
Кто виноват?
10 апреля Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура установила, что собственник и организации, использующие комплекс Геджухского водохранилища в Дагестане, не обеспечили безопасность эксплуатации, что привело к прорыву плотины.
В республике завели уголовное дело по статьям «Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» (до 7 лет колонии) и «Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ» (до 5 лет колонии). 11 апреля был задержан инженер организации, отвечающей за безопасность эксплуатации гидротехнических сооружений Геджухского водохранилища. Следствие считает, что организация игнорировала аварийное состояние плотины и предоставляла недостоверные данные о ее работоспособности.
Также стало известно о задержании бывшего генерального директора этой организации. Однако, как пишет MSK1.RU, чем закончилось задержание, неизвестно.
Помимо деревень в результате сильных ливней пострадала и столица Дагестана. Ключевыми причинами масштабных разрушений в Махачкале издание называет проблемы с ливневой канализацией и хаотичную застройку. За последние годы власти направили на модернизацию канализации более полумиллиарда рублей, однако часть проектов так и не была реализована: контракт на 512 млн рублей расторгли, а чиновников ЖКХ обвинили в хищении более 40 млн рублей, предназначенных для ремонта ливневок.
Местные жители говорят о запущенности инфраструктуры и отсутствии системной помощи. В затопленных районах, по их словам, ливневки не обслуживались годами, а во время наводнения помощь приходила с задержкой или не приходила вовсе. Люди самостоятельно разбирают завалы и устраняют последствия, опасаясь, что без изменений в системе подобные разрушения могут повториться.
Реакция общественности
В первые дни после паводков помощь пострадавшим обеспечивали в основном волонтеры и местные жители. Они откачивали воду, разбирали завалы, доставляли еду и питьевую воду, размещали у себя тех, кто остался без жилья. Позже в регион приехали сотни волонтеров из других районов республики и регионов РФ, люди собирали гуманитарную помощь. К помощи подключились бизнес и благотворительные организации.
Власти региона сообщали, что в ликвидации последствий задействованы около 2 тысяч добровольцев. Один из них, 19-летний Артем Михрабов, погиб в результате травмы, полученной во время разбора завалов.
Помощь дагестанцам также оказали популярные российские блогеры, в их числе — Виктория Боня, Ксения Бородина, Ида Галич и Михаил Литвин. Последний не только пожертвовал 2,5 млн рублей пострадавшим, но и приехал в Дагестан.
В зону наводнения также приехал депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев, который публично отчитал блогера Литвина за саморекламу. Однако пользователи соцсетей встали на сторону блогера, обвинив в показухе самого депутата.
Блогер и звезда «Дома-2» Виктория Боня пожертвовала жителям Дагестана 1 млн рублей и призвала своих подписчиков оказать посильную помощь пострадавшим. Кроме того, в середине апреля она записала видеообращение к Путину, в котором перечислила пять наболевших проблем, о которых, по ее мнению, президент не знает. По ее словам, пострадавшие в Дагестане люди долгое время не получали никакой помощи от государства. Особенно Боню возмутил эпизод, когда приехавшим в пострадавшее село чиновникам расстелили ковер, чтобы они не запачкали ног.
По данным РБК, глава Дагестана Сергей Меликов может уйти в отставку в ближайшие месяцы. The Insider выяснил, что основным кандидатом на этот пост стал заместитель полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Магомед Рамазанов, служивший в Четвертой службе ФСБ. Рамазанов до недавнего времени оставался непубличной фигурой. В апреле он принял участие в совещании у Владимира Путина по ликвидации последствий паводков в Дагестане, после чего президент предложил Рамазанову вернуться в регион для работы.