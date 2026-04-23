В Дагестане три тысячи человек остались без газа из-за оползней. Затоплены и повреждены тысячи домов, восемь человек погибли

В Дагестане более трех тысяч жителей в трех селах остались без газоснабжения из-за оползней. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону 21 апреля. Ранее оползни уже разрушили несколько дорог в Дагестане и повредили около 200 домов. Сообщения об обвалах поступают из разных районов республики.

Оползни возникли вследствие масштабного наводнения в конце марта — начале апреля, унесшего жизни нескольких человек и оставившего сотни дагестанцев без домов. Как объясняют эксперты, горные массы начали смещаться вниз, напитавшись влагой.

По состоянию на 20 апреля, около 2,5 тысячи человек, пострадавших от наводнения, получили единовременную выплату, сообщили в региональном Минтруда. Однако свыше 100 домов в четырех населенных пунктах все еще остаются подтопленными, а 537 человек находятся в пунктах временного содержания. 159 из них — дети.

Что произошло?

В конце марта в Дагестане начались аномальные ливни, в результате которых из берегов вышли реки Черкес-Озень и Тарнаирка, а также канал имени Октябрьской Революции. В Махачкале и Хасавюртовском районе ввели режим ЧС. По официальным данным от 29 марта, 760 домов оказались затоплены, повреждены — более трех тысяч. 3338 человек пришлось эвакуировать, сотни населенных пунктов остались без электричества. Заявление о признании пострадавшими от наводнения подали 43 тысячи человек.

В начале апреля произошла вторая волна паводка. 5 апреля прорвало дамбу на Геджухском водохранилище. Еще в 2006 году это водохранилище признали опасным, а его состояние неудовлетворительным.

Расположенный примерно в 10 км от дамбы поселок Мамедкала затопило. По данным МЧС, в нем пострадали около 260 домов. Некоторые дома оказались полностью разрушены.

На федеральной трассе «Кавказ» обрушился мост, поток воды унес несколько автомобилей. Погибли шесть человек: четыре ребенка и две женщины, одна из них была беременна.

В тот же день в Махачкале из-за подтопления фундамента обрушились два дома. Затопило город Дагестанские Огни и несколько сел. Погибла 78-летняя пенсионерка, дом которой стоял на пути большой воды.

После этого режим ЧС ввели на всей территории Дагестана и в Чечне. Владимир Путин поручил создать комиссию по ликвидации последствий наводнения.

В регионе ухудшилось качество питьевой воды, из-за чего более ста человек обратились за помощью с острой кишечной инфекцией. Также людей начали вакцинировать от гепатита А.

Всего, по данным на 20 апреля, от паводков пострадали порядка 11 800 гектаров сельскохозяйственных угодий, погибли 912 голов крупного рогатого скота, 3,5 тысячи голов мелкого рогатого скота, 43 лошади, 64,4 тысячи голов птицы и 385 пчелосемей. Повреждено или частично разрушено 39 зданий, две насосные станции, пострадала одна артезианская скважина.

Рассказы очевидцев

Журналисты издания MSK1.RU поговорили с очевидцами гибели людей на трассе «Кавказ» и их родными.

Местные жители утверждают, что не знали об угрозе. Как указывает издание, власти решили не перекрывать участок трассы, лежащий на пути стихийного потока, несмотря на то что им было известно о том, что вода течет с дамбы.