«Народ вас боится, блогеры, артисты вас боятся. Вы многого не знаете» — звезда «Дома-2» Виктория Боня записала обращение к Путину

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», популярный блогер Виктория Боня записала видеообращение к Владимиру Путину «от лица народа», опубликованное в ее Instagram c 12,9 млн подписчиков. Блогер выражает поддержку Путину, однако отмечает, что он не знает многого из того, что происходит в России.

«Владимир Владимирович, вас боятся. Народ вас боится, блогеры, артисты боятся, губернаторы вас боятся. А вы президент нашей страны. Мне кажется, мы не должны бояться. <...> Между нами, простым народом, и вами — толстая стена, и хочется пробиться через эту стену».

Далее Боня перечисляет пять актуальных проблем, «которые наболели» и о которых, как ей кажется, Путин не знает, потому что ему не докладывают о реальном положении дел в стране. «Вам это ни один губернатор не скажет, потому что вас боятся», — объясняет блогер.

Наводнение в Дагестане. По словам Бони, пострадавшие люди долгое время не получали никакой помощи от государства. Особенно ее возмутил эпизод, когда приехавшим в пострадавшее село чиновникам расстелили ковер, чтобы они не запачкали ноги. Мазутное пятно в Анапе, которое «видно из космоса». «Люди собирают мазут своими руками, отмывают птиц своими руками». По мнению Бони, Путину врут, что последствия прошлогоднего разлива мазута устранены. «Никакого сезона купания не будет. Вам врут». Подготовка изменений в законодательство, в результате принятия которых может быть легализована охота на животных из Красной книги. Массовое уничтожение скота в Новосибирской области. По мнению Бони, за действиями властей стоят крупные производители животноводческой продукции, которым мешают мелкие фермеры. Блокировки соцсетей. По ее словам, соцсети были очень важны для малого бизнеса, который теперь у многих «начал загибаться».

«Люди гуглят, как уехать из России. Один из самых популярных запросов сейчас», — говорит Боня. Она предупреждает, что однажды люди устанут бояться: «Их сжимают в пружину, и однажды эта пружина выстрелит».

В завершение Боня сообщает, что из-за блокировок россияне, живущие за границей, не могут общаться с родными. Блогер жалуется, что не может поставить себе мессенджер Max, поскольку также живет за пределами России (по данным российских СМИ, Боня живет в Монако). Боня перечисляет недостатки Max и приходит к выводу, что российский мессенджер не работает. Виктория Боня ранее неоднократно критически высказывалась о блокировках соцсетей и мессенджеров.