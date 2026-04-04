Новосибирские власти показали «благодарных фермеров» после убоя скота — возмущены даже Z-блогеры

Издание «7х7» установило личность одной из участниц — это Азиза Садыкова, которая на февраль 2026 года исполняла обязанности главы Чернокурьинского территориального подразделения. Z-блогер Сергей Колясников утверждает, что в записи также участвовали сотрудники администрации — бухгалтер и подсобный рабочий.

Фермер Светлана Панина заявила, что обращения записали двое мелких фермеров из Новоключей, не зависящих от доходов хозяйства: одна из женщин работает учительницей, а мужчина держал всего двух баранов.

Z-блогер Анастасия Кашеварова раскритиковала ролик, назвав его «медийным дном», и заявила, что подобные видео выглядят как попытка заставить пострадавших благодарить власть.

В России как минимум шесть регионов страны объявили о массовом изъятии и забое скота — официально под предлогом борьбы с пастереллезом. Эксперты, однако, указывают, что пастереллез не требует массового уничтожения животных и хорошо поддается лечению. Признание вспышки ящура могло бы повлечь ограничения на российский экспорт мясной и молочной продукции. В селах новосибирской области проходили протесты против убоя скота.



