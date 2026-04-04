Новосибирские власти показали «благодарных фермеров» после убоя скота — возмущены даже Z-блогеры

Принадлежащий правительству Новосибирской области телеканал ОТС 1 апреля опубликовал сюжет, в котором «фермеры» благодарят власти за изъятие скота и утверждают, что процедура прошла в рамках закона, обратило внимание издание «Сибирский экспресс».

В видео, как заявляется, показаны жители сел Козиха, Новоключи, Чернокурья и Гнедухино — именно там ранее проходили наиболее заметные протесты против забоя скота. В кадре звучат утверждения, что «изъятие происходило со всеми нормами», «утром сдали акты — вечером получили деньги», а также благодарности за своевременную помощь и обещания восстановить поголовье. При этом имена выступающих в титрах не указаны.

Издание «7х7» установило личность одной из участниц — это Азиза Садыкова, которая на февраль 2026 года исполняла обязанности главы Чернокурьинского территориального подразделения. Z-блогер Сергей Колясников утверждает, что в записи также участвовали сотрудники администрации — бухгалтер и подсобный рабочий.

Фермер Светлана Панина заявила, что обращения записали двое мелких фермеров из Новоключей, не зависящих от доходов хозяйства: одна из женщин работает учительницей, а мужчина держал всего двух баранов.

Z-блогер Анастасия Кашеварова раскритиковала ролик, назвав его «медийным дном», и заявила, что подобные видео выглядят как попытка заставить пострадавших благодарить власть.

В России как минимум шесть регионов страны объявили о массовом изъятии и забое скота — официально под предлогом борьбы с пастереллезом. Эксперты, однако, указывают, что пастереллез не требует массового уничтожения животных и хорошо поддается лечению. Признание вспышки ящура могло бы повлечь ограничения на российский экспорт мясной и молочной продукции. В селах новосибирской области проходили протесты против убоя скота. 


 

Статьи по теме

  1. «Главе полиции я привозил от Могилевича по $50–100 тысяч, Орбану — от $300 тысяч и выше». Исповедь Ласло Ковача, экс-члена ОПГ в Будапеште
  2. Украинский «миддлстрайк». Как ВСУ научились массово бить по целям до 300 км от линии фронта и почему ВС РФ ничего не могут с этим поделать
  3. «Путин сказал мне: хотите вести такой бизнес, ведите его в Израиле» : откровения Павла Дурова из новой биографической книги
  4. «Мы обманули Путина». Арестованный экс-помощник Фургала Тимофеев о разборках мафии, партнерстве с ФСБ и мести Кремля
  5. Прощание с «майскими указами». Почему Россия окончательно отказалась от требований по средним зарплатам для врачей и учителей

