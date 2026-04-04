Новосибирские власти показали «благодарных фермеров» после убоя скота — возмущены даже Z-блогеры

Принадлежащий правительству Новосибирской области телеканал ОТС 1 апреля опубликовал сюжет, в котором «фермеры» благодарят власти за изъятие скота и утверждают, что процедура прошла в рамках закона, обратило внимание издание «Сибирский экспресс».
В видео, как заявляется, показаны жители сел Козиха, Новоключи, Чернокурья и Гнедухино — именно там ранее проходили наиболее заметные протесты против забоя скота. В кадре звучат утверждения, что «изъятие происходило со всеми нормами», «утром сдали акты — вечером получили деньги», а также благодарности за своевременную помощь и обещания восстановить поголовье. При этом имена выступающих в титрах не указаны.
Издание «7х7» установило личность одной из участниц — это Азиза Садыкова, которая на февраль 2026 года исполняла обязанности главы Чернокурьинского территориального подразделения. Z-блогер Сергей Колясников утверждает, что в записи также участвовали сотрудники администрации — бухгалтер и подсобный рабочий.
Фермер Светлана Панина заявила, что обращения записали двое мелких фермеров из Новоключей, не зависящих от доходов хозяйства: одна из женщин работает учительницей, а мужчина держал всего двух баранов.
Z-блогер Анастасия Кашеварова раскритиковала ролик, назвав его «медийным дном», и заявила, что подобные видео выглядят как попытка заставить пострадавших благодарить власть.
В России как минимум шесть регионов страны объявили о массовом изъятии и забое скота — официально под предлогом борьбы с пастереллезом. Эксперты, однако, указывают, что пастереллез не требует массового уничтожения животных и хорошо поддается лечению. Признание вспышки ящура могло бы повлечь ограничения на российский экспорт мясной и молочной продукции. В селах новосибирской области проходили протесты против убоя скота.