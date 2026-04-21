ВС РФ удалил с сайта судебную статистику. «Закрыт один из последних источников объективных данных о российской реальности» - Шульман

Судебный департамент Верховного суда России удалил из публичного доступа судебную статистику по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, арбитражных судах и мировыми судьями. Сейчас, согласно уведомлению на сайте ведомства, эта информация временно недоступна.
Изданию «Важные истории» в ведомстве заявили, что доступ к статистике закрыли из-за изменений в законодательстве:
«Меняются нормативные акты об опубликовании, поэтому доступ к статистике сейчас закрыт».
Какого рода эти изменения, когда и в каком объеме доступ к статистике будет возвращен и будет ли вообще, представитель ведомства не уточнил.
Политолог Михаил Комин в разговоре с The Insider обратил внимание, что даже в случае, если Верховный суд вовсе откажется от публикации судебной статистики, данные по отдельным судам всё равно можно будет найти:
«Возможно, новый председатель ВС <бывший генеральный прокурор Игорь Краснов — The Insider> хочет поменять какие-то поля в формах, например, ограничить публикуемую статистику по военным судам. Не публиковать агрегированную статистику — это слишком радикальный шаг (и бессмысленный с точки зрения политической повестки) — там общая статистическая информация по правоприменению, которая не наносит какого-либо явного вреда политическому режиму. К тому же в дезагрегированном виде эта информация всё равно будет доступна на сайтах самих судов, хотя собирать ее станет труднее».
Адвокат и основатель правозащитного проекта «Первый отдел» Иван Павлов в разговоре с The Insider отметил, что манипуляции с судебной статистикой наблюдались и ранее:
«Хочется надеяться, что информация удалена временно, как написано на сайте. Но плохая тенденция налицо. И то, что данные за 2025 год не были опубликованы вовремя, — тоже плохо. Мы отмечали по своему профилю дел — госизмены, шпионаж, конфиденциальное сотрудничество, экстремизм, терроризм, — что по этим категориям дел статистика искажалась: в открытых источниках мы находили сведения о большем количестве дел, чем отражалось в судебной статистике за прошлые годы (после 2022-го)».
Как ранее обратил внимание проект «Радио Свобода» «Север. Реалии», Судебный департамент ВС РФ, вопреки собственному регламенту, не опубликовал до 20 апреля данные судебной статистики за второе полугодие 2025 года. Сейчас с сайта пропала статистика и за предыдущие годы.
Судебная статистика ВС РФ содержала такие данные, как сведения о количестве и демографическом составе осужденных по уголовным статьям, данные о назначенных наказаниях по разным статьям УК, показатели по разным категориям гражданских исков и административных дел (например, количество рассмотренных, удовлетворенных и отклоненных исков) и другую информацию.
Политолог Екатерина Шульман в разговоре с The Insider рассказала, что эта статистика в условиях все сокращающегося доступа к данным представляла особый интерес для исследователей:
"Статистика судебного департамента Верховного суда показывает данные о решениях судов. Эта информация значима сам по себе, так как демонстрирует работу судебной системы Российской Федерации.
Она позволяет видеть, какие судебные решения выносятся судами. Таким образом можно составлять рейтинг наиболее популярных статей Уголовного кодекса, по которым судят наших сограждан. Видеть, как от года к году меняется преступность по тем или иным статьям.
В траектории уголовного дела судебное решение – это последний этап. Очень многое отпадает на этом пути, потому что не обо всех преступлениях заявляется, не все заявления становятся причиной уголовного дела, не все дела доходят до суда. То есть на каждой следующей стадии отшелушивается все больше и больше явлений социальной жизни. Но по мере того, как все остальные криминологические данные стали исчезать, сведения Судебного департамента оставалось буквально последним окошком в мир криминальной реальности России.
Раньше социологи могли делать так называемые виктимологические исследования — исследования того, насколько часто граждане становятся или считают себя жертвами преступлений. МВД публиковало свои регулярные отчеты. У нас были данные от ФСИН о том, сколько у них народу в колониях, в тюрьмах, в СИЗО. Совмещая эти многочисленные данные, можно было получать более-менее объективную картину того, как ведет себя общество в России. Но с 2023 года МВД не публикует никаких регулярных данных о преступности, ФСИН также перестал публиковать сколько-нибудь детальные и диверсифицированные данные о численности заключенных после того, как они стали пропадать из системы в больших количествах, записываясь на войну. А с начала 2026 года ФСИН утратила контроль над частью СИЗО — они перешли к ФСБ, которая, естественно, ни перед кем не отчитывается.
С 2022 года более 90 различных баз данных, которые ранее публиковались ведомствами, исчезли из публичного доступа. Учитывая, что у нас нет, например, вообще никакой демографической статистики, что значительная часть экономических показателей, которые были когда-то известны, например, производство нефти и газа или данные о зарплате по секторам, тоже перестали быть доступными, Судебный департамент ВС был одним из последних источников объективных данных о российской реальности".