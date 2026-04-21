ВС РФ удалил с сайта судебную статистику. «Закрыт один из последних источников объективных данных о российской реальности» - Шульман

Изданию «Важные истории» в ведомстве заявили, что доступ к статистике закрыли из-за изменений в законодательстве:

«Меняются нормативные акты об опубликовании, поэтому доступ к статистике сейчас закрыт».

Какого рода эти изменения, когда и в каком объеме доступ к статистике будет возвращен и будет ли вообще, представитель ведомства не уточнил.

Политолог Михаил Комин в разговоре с The Insider обратил внимание, что даже в случае, если Верховный суд вовсе откажется от публикации судебной статистики, данные по отдельным судам всё равно можно будет найти:

«Возможно, новый председатель ВС <бывший генеральный прокурор Игорь Краснов — The Insider> хочет поменять какие-то поля в формах, например, ограничить публикуемую статистику по военным судам. Не публиковать агрегированную статистику — это слишком радикальный шаг (и бессмысленный с точки зрения политической повестки) — там общая статистическая информация по правоприменению, которая не наносит какого-либо явного вреда политическому режиму. К тому же в дезагрегированном виде эта информация всё равно будет доступна на сайтах самих судов, хотя собирать ее станет труднее».

Адвокат и основатель правозащитного проекта «Первый отдел» Иван Павлов в разговоре с The Insider отметил, что манипуляции с судебной статистикой наблюдались и ранее:

«Хочется надеяться, что информация удалена временно, как написано на сайте. Но плохая тенденция налицо. И то, что данные за 2025 год не были опубликованы вовремя, — тоже плохо. Мы отмечали по своему профилю дел — госизмены, шпионаж, конфиденциальное сотрудничество, экстремизм, терроризм, — что по этим категориям дел статистика искажалась: в открытых источниках мы находили сведения о большем количестве дел, чем отражалось в судебной статистике за прошлые годы (после 2022-го)».

Как ранее обратил внимание проект «Радио Свобода» «Север. Реалии», Судебный департамент ВС РФ, вопреки собственному регламенту, не опубликовал до 20 апреля данные судебной статистики за второе полугодие 2025 года. Сейчас с сайта пропала статистика и за предыдущие годы.

Судебная статистика ВС РФ содержала такие данные, как сведения о количестве и демографическом составе осужденных по уголовным статьям, данные о назначенных наказаниях по разным статьям УК, показатели по разным категориям гражданских исков и административных дел (например, количество рассмотренных, удовлетворенных и отклоненных исков) и другую информацию.

Политолог Екатерина Шульман в разговоре с The Insider рассказала, что эта статистика в условиях все сокращающегося доступа к данным представляла особый интерес для исследователей: