Верховный суд РФ признал «Антивоенный комитет России» террористическим движением

«Антивоенный комитет России» признан террористическим движением, его деятельность запрещена, сообщили в Верховном суде.

Генпрокуратура указывала в иске, что «движение „Антивоенный комитет России“» было создано «с целью насильственного захвата власти и изменения конституционного строя в Российской Федерации».

В 2024 году стало известно, что Генпрокуратура признала «Антивоенный комитет России» «нежелательной» организацией по доносу депутата Госдумы Андрея Лугового.

«Антивоенный комитет России» — организация, созданная Михаилом Ходорковским в феврале 2022 года. Среди ее проектов — организация «Ковчег», помогающая уехавшим из-за войны иммигрантам, группа гуманитарной помощи Украине «Рассвет» и группа по координации защиты прав антивоенных граждан «Комитет действия».