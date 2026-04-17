Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

76.05

EUR

89.63

OIL

97.22

Поддержите нас

1841

 

 

 

 

 

Новости

Резервы российской экономики практически исчерпаны — министр экономического развития РФ Решетников

The Insider
Фото: Максим Решетников / Пëтр Ковалëв, ТАСС

Резервы российской экономики в значительной части израсходованы, а обстановка на макроуровне выглядит тяжелее, чем в предыдущие годы. Об этом министр экономического развития Максим Решетников сообщил на всероссийском форуме «Мой бизнес» во Всеволожске, пишут «Ведомости».

По словам Решетникова, дополнительную нагрузку создают новые налоги, под которые предпринимателям приходится подстраиваться. Главную задачу министр видит в том, чтобы помочь бизнесу пройти этот период. Он сказал:

«Ситуация, как всегда в таких структурных изменениях, когда действительно много вызовов, такова, что где-то возникают новые возможности, а где-то бизнес вынужден привыкать, где-то, быть может, какие-то направления сворачивать. С тем чтобы перекидывать, перераспределять самый дефицитный ресурс, который у нас сейчас есть в экономике, а именно трудовой ресурс людей».

Под структурными сдвигами министр подразумевал появление новых рабочих мест, производств и инвестиций. Он отметил, что создавать всё это в условиях стабильного рынка в стране научились — пока у экономики оставались резервы. Теперь же, по его словам, запас прочности во многом выработан, а обстановка усложнилась. Днем ранее, на Биржевом форуме «Московской биржи», Решетников называл еще один вызов — крепкий рубль, который, по его оценке, в ближайшие годы окажется «существенно крепче, чем нам казалось год и два назад», и потребует от экономики структурной перестройки.

15 апреля Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам и во вступительном слове признал, что траектория макропоказателей экономики пока отстает от ожиданий аналитиков и оказывается ниже прогнозов правительства и ЦБ. За первые два месяца 2026 года ВВП России сократился на 1,8%: в январе на 2,1%, в феврале на 1,5% в годовом выражении, по данным Минэкономразвития. Спад глава государства объяснил сезонными и погодными факторами.

Ранее The Insider писал, что при сохраняющейся конъюнктуре резервы ФНБ, которые тратятся рекордными темпами, могут быть исчерпаны уже в этом году.

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте