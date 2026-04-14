«Снижение объема входящих платежей в ЦБ — последствие падения спроса и отключений интернета» — экономист

9 апреля Центральный банк опубликовал ежеквартальный мониторинг финансовых потоков, проходящих через Банк России. Из него следует, что в марте 2026 года объем входящих платежей снизился на 8,1% по отношению к среднему уровню IV квартала 2025 года, а за I квартал поступления в целом уменьшились на 5,0%.

ЦБ объясняет такой спад снижением цен на нефть, и также, согласно документам, драйверами снижения были добыча других полезных ископаемых и нефтепереработка. Кроме того, Центробанк отметил снижение входящих платежей в таких отраслях, как операции с недвижимостью, розничная торговля, сухопутный и трубопроводный транспорт.

Финансовый аналитик Максим Блант в разговоре с The Insider рассказал, что такая статистика объясняется не только ценами на сырье, но и снижением спроса на товары и услуги внутри страны:

«Снижение объема входящих платежей показывает снижение спроса на продукцию. То есть, целые сектора российской экономики за свои товары или услуги получают меньше денег, чем раньше. Центральный банк списывает всё на снижение выручки от продажи нефти, газа и так далее. Это действительно значимый фактор. Но если посмотреть по отраслям, то снижение входящих платежей фиксируется не только в сырьевых отраслях, но и практически во всех отраслях, ориентированных на потребительский спрос. Это значит, что грубо говоря люди просто стали меньше потреблять. И это бьется со всеми опросами, которые проводятся регулярно и фиксируют состояние бизнес-климата. Все они показывают, что предприниматели жалуются уже в течение последнего полугода на падение спроса. Единственное, что растет, это так называемые сектора инвестиционного спроса. Центральный банк относит к ним, например, „другие транспортные средства и оборудование“. Другие транспортные средства — это военная техника, бронетехника, танки, бронемашины. Еще среди категорий, где поток платежей растет, — фармацевтика, медицинские материалы. Все эти вещи так или иначе связаны с войной. Российская армия несет потери, для того, чтобы лечить раненых, нужно больше бинтов. Кроме того, есть еще один фактор, который сейчас начнет играть роль, — это блокировки. Центральный банк составляет статистику, ориентируясь на свою платежную систему. Поскольку отключения интернета заставили и бизнес, и население переходить на наличные, то часть платежей идет в обход официальной платежной системы и Центробанком не учитывается».

Поскольку выручка от экспорта отражается в статистике входящих платежей с задержкой, то рост цен на нефть, произошедший в марте на фоне войны на Ближнем Востоке, будет виден только во втором квартале. Всего в отраслях внешнего спроса сокращение денежных потоков за I квартал составило 13,5% по сравнению с IV кварталом прошлого года.