Глава комитета Госдумы по вопросам семьи анонсировала борьбу с ЭКО для одиноких женщин и посоветовала им «присмотреться к участникам СВО»

The Insider
Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила, что намерена заняться вопросом так называемого соло-материнства и критически относиться к практике рождения детей от доноров.

Поводом стали данные о росте популярности искусственного оплодотворения. По информации Telegram-канала Baza, спрос на ЭКО за последние четыре года вырос на 50%, а часть женщин всё чаще решает рожать «для себя». Останина назвала это «глубочайшей проблемой в обществе».

«Мы сейчас даже заказали научные исследования о влиянии отцовства на воспитание детей. У нас есть понимание, что если ребенок воспитывается только мамой, это скажется впоследствии на его социализации. Мы уже ощущаем плоды женского воспитания в образовательных организациях. Потом у нас есть эти женственные мужчины с феминистским налетом. Кроме того, отсутствие воли, стержня — это всё результат женского воспитания. Такие дети будут продолжать модель одинокой семьи. Я отрицательно отношусь к этому. 
У нас сегодня услуга суррогатного материнства запрещена для одиноких мужчин, значит, надо подумать и о женщинах. Если есть тенденция, то законодатели должны обратить на это серьезное внимание. При этом кто донор? Где гарантия того, что ребенок родится здоровым?»

По ее словам, комитет намерен обсудить этот вопрос совместно с Минздравом и провести дополнительные исследования.

«Эта статистика меня настраивает на проведение серьезного исследования на эту тему. Мы постараемся на площадке нашего комитета обсудить ее совместно с Минздравом. Я бы сегодня на эту тему вообще не рассуждала глазами тех женщин, которые в мужчинах не видят мужчин. Потому что в зоне СВО — как раз настоящие мужчины. Так что лучше бы эти женщины посмотрели на наших военных и нашли бы возможность контактировать с ними, поддержать, дождаться. Спецоперация вырвала сегодня из жизни ребят репродуктивного возраста. Так что это не очень женское поведение. Мне кажется, что это отступление от наших традиций — родить ребенка с помощью ЭКО и воспитывать его без отца».

Нина Останина вместе с мужем, бывшим сотрудником аппарата Госдумы, воспитывали двух сыновей. Один из них, Даниил Останин (род. 1982), в 2010 году был привлечен к ответственности за убийство своего партнера по бизнесу. По данным следствия, он нанес потерпевшему 42 ножевых ранения, после чего скрылся, но был задержан на следующий день. Причиной преступления стала ссора из-за долгов. В 2012 году суд приговорил его к 12,5 года колонии строгого режима.

Ранее Останина выступала с рядом резонансных инициатив, в том числе поддерживала травлю детей, увлекающихся квадробингом, и предлагала отменить запрет на убийство бездомных животных.

