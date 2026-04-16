Студентов-мусульман в ТюмГМУ обязали вместо занятий явиться на встречу с муфтием ради «профилактики экстремизма и терроризма»

В Тюмени студентов Тюменского государственного медицинского университета обязали прийти на встречу с муфтием, посвященную «профилактике идей экстремизма и терроризма в молодежной среде» и «трансляции традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Ради этого учащихся, исповедующих ислам, освободили от профильных занятий, сообщает 72.RU со ссылкой на студентов и пресс-службу университета.

По словам одного из собеседников издания, руководство вуза обязало студентов-мусульман явиться на встречу с председателем Духовного управления мусульман области Зиннатом Садыковым. В приказе, как утверждают учащиеся, речь идет именно о студентах, «относящихся к исламскому вероисповеданию». Это, по их мнению, противоречит светскому статусу государственного учебного заведения.

Студенты также выразили опасения, что подобные мероприятия могут носить характер религиозной пропаганды, которая запрещена в государственных вузах. Кроме того, они указывают, что встреча проводится с участием человека, не связанного с медицинским образованием, при этом ради нее отменяются профильные занятия.

В пресс-службе университета подтвердили проведение встречи. Но заявили, что участие в ней не является обязательным, а посещение мероприятия будет считаться уважительной причиной для пропуска занятий.