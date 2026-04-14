Саудовская Аравия потребовала от США отказаться от блокады иранских портов — WSJ

Дипломаты Саудовской Аравии оказывают давление на своих американских коллег, требуя от них отказаться от блокады иранских портов. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, Эр-Рияд опасается, что морская блокада может подтолкнуть Тегеран к эскалации.

В качестве одного из худших сценариев власти Саудовской Аравии рассматривают и блокаду Баб-эль-Мандебского пролива на юге полуострова. Это судоходный узел, контролирующий морское движение к Суэцкому каналу через Красное море. На судоходство по нему могут повлиять йеменские хуситы, которые еще в конце марта заявили, что поддержат Иран в войне.

Благодаря этому маршруту Эр-Рияду удалось в последние недели восстановить объемы экспорта до довоенного уровня. Вместо отправки танкерами нефти по заблокированному Ормузскому проливу ее переправляют через пустыню к побережью Красного моря.

По словам источников WSJ в энергетическом секторе, хуситы заверили Саудовскую Аравию, что не будут препятствовать проходу судов. Ситуация, однако, остается нестабильной.

Ормузский пролив перекрыт Ираном с начала марта, когда Израиль и США начали совместную операцию против него. В понедельник вечером, 14 апреля, американские военные объявили о начале морской блокады Ирана. Штаты заявили, что будут перехватывать суда, если они выходили и заходили в иранские порты.