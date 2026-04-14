Саудовская Аравия потребовала от США отказаться от блокады иранских портов — WSJ

The Insider
Иллюстрация к материалу

Дипломаты Саудовской Аравии оказывают давление на своих американских коллег, требуя от них отказаться от блокады иранских портов. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, Эр-Рияд опасается, что морская блокада может подтолкнуть Тегеран к эскалации. 

В качестве одного из худших сценариев власти Саудовской Аравии рассматривают и блокаду Баб-эль-Мандебского пролива на юге полуострова. Это судоходный узел, контролирующий морское движение к Суэцкому каналу через Красное море. На судоходство по нему могут повлиять йеменские хуситы, которые еще в конце марта заявили, что поддержат Иран в войне.

Благодаря этому маршруту Эр-Рияду удалось в последние недели восстановить объемы экспорта до довоенного уровня. Вместо отправки танкерами нефти по заблокированному Ормузскому проливу ее переправляют через пустыню к побережью Красного моря. 

По словам источников WSJ в энергетическом секторе, хуситы заверили Саудовскую Аравию, что не будут препятствовать проходу судов. Ситуация, однако, остается нестабильной.

Ормузский пролив перекрыт Ираном с начала марта, когда Израиль и США начали совместную операцию против него. В понедельник вечером, 14 апреля, американские военные объявили о начале морской блокады Ирана. Штаты заявили, что будут перехватывать суда, если они выходили и заходили в иранские порты.

Статьи по теме

  1. «Главе полиции я привозил от Могилевича по $50–100 тысяч, Орбану — от $300 тысяч и выше». Исповедь Ласло Ковача, экс-члена ОПГ в Будапеште
  2. Украинский «миддлстрайк». Как ВСУ научились массово бить по целям до 300 км от линии фронта и почему ВС РФ ничего не могут с этим поделать
  3. «Путин сказал мне: хотите вести такой бизнес, ведите его в Израиле» : откровения Павла Дурова из новой биографической книги
  4. «Мы обманули Путина». Арестованный экс-помощник Фургала Тимофеев о разборках мафии, партнерстве с ФСБ и мести Кремля
  5. Прощание с «майскими указами». Почему Россия окончательно отказалась от требований по средним зарплатам для врачей и учителей

