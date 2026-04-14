США добились «значительного прогресса» в переговорах с Ираном, заявил вице-президент Вэнс. Ранее он утверждал, что переговоры провалились

Вашингтон добился значительного прогресса в переговорах с иранской стороной, их продолжение теперь зависит от Тегерана. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News. В конце прошлой недели он утверждал, что переговоры завершились «безрезультатно».
По словам Вэнса, иранская делегация на переговорах «двигалась в сторону [прогресса]» в переговорном процессе — в частности, по вопросам об отказе от обогащенного урана:
«Я бы не сказал, что все прошло плохо, напротив, я считаю, что многое [в переговорах] прошло хорошо. Мы добились значительного прогресса в обозначении того, где Соединенные Штаты могли пойти бы навстречу, в каких вопросах мы готовы к гибкости, а в каких — нет. <...> Мы добились значительного прогресса в переговорах, и теперь главный вопрос: найдут ли иранцы в себе также достаточно гибкости. <...> [В вопросе ядерного оружия и обогащенного урана] иранцы добились определенного прогресса, но этого недостаточно, поэтому мы решили, что, раз нынешняя команда и нынешние сроки не позволят заключить сделку, пусть возвращаются в Тегеран, а мы вернемся в Вашингтон. <...> Теперь мяч на их стороне. Мы дали понять, в каких вопросах мы готовы пойти на уступки».
Вэнс следом добавил, что иранская делегация, по его мнению, не способна принимать самостоятельные решения и, вероятно, вернулась в Иран, чтобы посовещаться с вышестоящим руководством.
Ответственность за дальнейший исход переговоров вице-президент возложил именно на Иран. На ход переговорного процесса, по его утверждению, может повлиять ситуация в Ормузском проливе: если Иран не разрешит свободное судоходство по нему, это усугубит ситуацию. Говоря о блокаде пролива американскими силами, Вэнс подчеркнул, что Штаты не позволят ни одному связанному с Ираном судну покинуть его.
Последний публичный раунд переговоров США и Ирана прошел в Пакистане 11 апреля. Он длился более 20 часов и, как утверждал тогда Вэнс, закончился безрезультатно. Он назвал провал переговоров «плохой новостью» для Ирана. После этого американская делегация покинула Пакистан и вернулась в Штаты.
В конце интервью Вэнс также прокомментировал недавний проигрыш премьер-министра Виктора Орбана на парламентских выборах в стране. Он сказал, что Орбан был «хорошим партнером для США» и ему лично жаль, что он проиграл.