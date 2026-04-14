США добились «значительного прогресса» в переговорах с Ираном, заявил вице-президент Вэнс. Ранее он утверждал, что переговоры провалились

Вашингтон добился значительного прогресса в переговорах с иранской стороной, их продолжение теперь зависит от Тегерана. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News. В конце прошлой недели он утверждал, что переговоры завершились «безрезультатно».

По словам Вэнса, иранская делегация на переговорах «двигалась в сторону [прогресса]» в переговорном процессе — в частности, по вопросам об отказе от обогащенного урана:

«Я бы не сказал, что все прошло плохо, напротив, я считаю, что многое [в переговорах] прошло хорошо. Мы добились значительного прогресса в обозначении того, где Соединенные Штаты могли пойти бы навстречу, в каких вопросах мы готовы к гибкости, а в каких — нет. <...> Мы добились значительного прогресса в переговорах, и теперь главный вопрос: найдут ли иранцы в себе также достаточно гибкости. <...> [В вопросе ядерного оружия и обогащенного урана] иранцы добились определенного прогресса, но этого недостаточно, поэтому мы решили, что, раз нынешняя команда и нынешние сроки не позволят заключить сделку, пусть возвращаются в Тегеран, а мы вернемся в Вашингтон. <...> Теперь мяч на их стороне. Мы дали понять, в каких вопросах мы готовы пойти на уступки».

Вэнс следом добавил, что иранская делегация, по его мнению, не способна принимать самостоятельные решения и, вероятно, вернулась в Иран, чтобы посовещаться с вышестоящим руководством.