Для оформления ВНЖ Казахстана стали требовать казахский на уровне B2. «Заявлений от россиян стало слишком много» — эксперт

У россиян, приехавших в Казахстан, стали запрашивать сертификат о владении казахским языком на уровне не ниже B2, пишет местное издание Liter.kz. По словам одной из релоканток, Виктории Лаухиной, требования изменились примерно в конце прошлой недели.
С февраля в Казахстане действует новая система выдачи ВНЖ, которая предусматривает тест на знание национального языка на самом начальном уровне — А1, а также требует заполнения развернутой анкеты и прохождения собеседования. От приехавших также требуют «листок убытия» от страны гражданства, договор аренды и подтверждение платежеспособности.
Анкету заявителя оценивают по 8 критериям, в том числе уровень образования, возраст и состояние здоровья, отмечает медиа для эмигрантов «Волна». Некоторые россияне уже получили отказ. Как рассказал один из них, Вадим Ермолаев, власти объяснили отказ расплывчато: «Выявлен недостаточный уровень отдельных показателей, включая, но не ограничиваясь, уровнем языковой подготовки, профессиональной востребованности, а также степенью социальной и экономической адаптируемости».
«Поговорил с ответственным сотрудником — сказали, что решение принимает система, что-то вроде ИИ, который анализирует видеозапись встречи и выдает ответ. Видимо, обучается на нас, первопроходцах. Повторная подача возможна через месяц и, по словам сотрудника, можно сразу прийти на собеседование после заполнения анкеты», — добавил релокант.
По словам Ермолаева, такой же отказ пришел еще нескольким его знакомым.
В разговоре с The Insider юрист, пожелавший остаться анонимным, назвал новые требования к уровню языка незаконными:
«В законе изменений нет. По-прежнему есть пилотный проект, в который изменения не внесены. Не совсем понятно, почему они так резко решили их принять.
8 апреля на сайте указали, что требуется уровень B2. Я также встречал, что люди обращались в техподдержку Enbek <государственная электронная биржа труда — The Insider>, и там ссылались на какое-то распоряжение от 8 числа. Но опять же непонятно, с чем связано это распоряжение, что это за документ и в каком виде он существует.
Пока что говорить о законности таких изменений не приходится — они явно незаконные. Государство начинает применять изменения до того, как они введены в законную силу, поэтому это выглядит достаточно странно.
Вероятно, причина в том, что начались массовые заявления. Возможно, изначально предполагалось, что никто не будет этим пользоваться, но в итоге многие начали подаваться на ВНЖ. И решили сделать барьеры чуть более жесткими. Именно россиянам? Я думаю, да. Потому что действительно люди начали активно проходить эти тесты, причем весьма успешно.
Я также встречал такие ситуации: человек прошел тест, всё у него нормально, а затем на следующем этапе, на собеседовании, с ним пытались общаться уже на казахском языке, исходя из того, что он якобы его знает. Само собой, такое поведение не возникает на пустом месте. Вероятно, есть практика проведения собеседований на этом языке.
И возможно, просто люди не владеют языком на уровне свободного общения, хотя знают его на уровне A1, базовом. Видимо, Казахстану этого недостаточно».
После начала полномасштабной российско-украинской войны Казахстан стал одним из главных направлений для россиян, покидающих РФ. В первые недели мобилизации в соседнюю страну въехали чуть меньше 400 тысяч граждан России, рассказывали в казахстанском МВД.
Как писал The Insider, Астана действительно заметно ужесточила режим для антивоенных россиян. Помимо общего ограничения сроков пребывания для граждан ЕАЭС и закрытия «серых» схем долгого проживания, власти Казахстана всё чаще идут навстречу Москве в просьбах об экстрадиции и депортации, причем даже в отношении людей с поданными заявлениями на убежище.
Например, 1 февраля власти Казахстана депортировали в Россию 25-летнего IT-разработчика Александра Качкуркина, сфабриковав протоколы об административных правонарушениях. В России его задержали прямо в самолете по уголовному делу о госизмене. 2 февраля полиция Казахстана передала российским военным бежавшего с военной базы РФ в казахстанском Приозёрске дезертира Семёна Бажукова. Также Казахстан удовлетворил запрос России об экстрадиции бывшей сотрудницы штаба Навального Юлии Емельяновой.