Для оформления ВНЖ Казахстана стали требовать казахский на уровне B2. «Заявлений от россиян стало слишком много» — эксперт

В разговоре с The Insider юрист, пожелавший остаться анонимным, назвал новые требования к уровню языка незаконными:

«В законе изменений нет. По-прежнему есть пилотный проект, в который изменения не внесены. Не совсем понятно, почему они так резко решили их принять.

8 апреля на сайте указали, что требуется уровень B2. Я также встречал, что люди обращались в техподдержку Enbek <государственная электронная биржа труда — The Insider>, и там ссылались на какое-то распоряжение от 8 числа. Но опять же непонятно, с чем связано это распоряжение, что это за документ и в каком виде он существует.

Пока что говорить о законности таких изменений не приходится — они явно незаконные. Государство начинает применять изменения до того, как они введены в законную силу, поэтому это выглядит достаточно странно.

Вероятно, причина в том, что начались массовые заявления. Возможно, изначально предполагалось, что никто не будет этим пользоваться, но в итоге многие начали подаваться на ВНЖ. И решили сделать барьеры чуть более жесткими. Именно россиянам? Я думаю, да. Потому что действительно люди начали активно проходить эти тесты, причем весьма успешно.

Я также встречал такие ситуации: человек прошел тест, всё у него нормально, а затем на следующем этапе, на собеседовании, с ним пытались общаться уже на казахском языке, исходя из того, что он якобы его знает. Само собой, такое поведение не возникает на пустом месте. Вероятно, есть практика проведения собеседований на этом языке.

И возможно, просто люди не владеют языком на уровне свободного общения, хотя знают его на уровне A1, базовом. Видимо, Казахстану этого недостаточно».